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Виза ОАЭ, выдаваемая в аэропорту, будет бесплатной/ Ryanair может ужесточить правила провоза ручной клади/ Вспышка лихорадки Денге произошла на Самуи

Виза ОАЭ, выдаваемая в аэропорту, будет бесплатной

Как сообщает сегодня АТОР, посольство ОАЭ в Москве подтвердило, что диппредставительство получило директиву о введении с 1 февраля системы выдачи виз российским туристам по прилете и бесплатно. Однако процедура получения виз неизвестна даже в консульстве страны.

Напомним, что информация о внедрении виз по прилете появилась в воскресенье, 29 января. В Декрете № 24 говорится, что туристы будут получать визы продолжительностью 30 дней. Однократно визу можно будет продлить еще на 30 дней.

Туроператоры пока что ждут официального подтверждения от иммиграционной службы ОАЭ. Руководитель компании Space Travel Артур Мурадян сообщил АТОРу, что туроператор намерен произвести возврат денежных средств по всем не поданным документам на визу.

«Будут учитываться все документы, которые не были поданы с 12 часов дня 30 января – примерно в это время мы получили подтверждение от ОАЭ. Остальным туристам мы предоставим выписку иммиграционной визовой системы ОАЭ. Они также могут зайти в систему и проверить статус своих документов самостоятельно. Консульский сбор иммиграционной службой не возвращается», - пояснил Артур Мурадян.

Ryanair может ужесточить правила провоза ручной клади

Ирландский лоукостер Ryanair пригрозил ужесточить правила перевозки, исключив из них перевозку второй бесплатной сумки. Об этом пишет Telegraph. По мнению перевозчика, пассажиры злоупотребляют этой возможностью.

Эта опция у пассажиров Ryanair появилась чуть больше трех лет назад.

«Слишком многие пассажиры садятся на борт с половиной содержимого их домов вместо одной обычной сумки и одной маленькой», — заявил Irish Independent глава Ryanair Майкл О’Лири.

По его словам, если поведение клиентов не изменится, Ryanair «изменит эту политику».

Представитель Ryanair подтвердил, что компания заметила превышение допустимых лимитов со стороны «некоторых клиентов», что может привести к пересмотру правил.

Вспышка лихорадки Денге произошла на Самуи

Вспышка лихорадки Денге произошла на популярном курорте Таиланда — острове Самуи. Об этом сообщает ТАСС.

С начала декабря по конец января на Самуи зафиксировано 128 случаев заражения. Большинство заболевших — трудовые мигранты и сотрудники местных отелей в возрасте от 15 до 35 лет. Один из пострадавших скончался.

Как сообщается, к вспышке лихорадки Денге, которую разносят комары, могли привести неблагоприятные погодные условия на юге Таиланда. Сильные дожди привели к мощному наводнению, что привело к размножению насекомых.

/TOURBUS.RU



