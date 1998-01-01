Новости Подавляющее большинство туроператоров внесло средства в новый фонд персональной ответственности Ростуризм, РСТ, АТОР и туроператоры прокомментировали итоги завершающегося сегодня периода приема взносов в новый фонд «Турпомощи»

Как напомнил вчера на своем сайте Ростуризм, «в соответствии с положениями Федерального закона от 24.11.1996г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» туроператоры в сфере выездного туризма обязаны в срок до 30 января 2017 г. включительно сформировать и оплатить взносы в резервный фонд и фонд персональной ответственности. Убедительная просьба ко всем туроператорам, которые намерены продолжать свою деятельность в сфере выездного туризма, но не исполнивших на сегодняшний день данную норму закона, сделать это в ближайшее время». Также Ростуризм сообщает, что по состоянию на 30 января фонды персональной ответственности создали 530 из 620 операторов, занимающихся выездным туризмом (напомним, что в конце минувшей недели таких операторов было около 400). Напомним, что в соответствии с новой редакцией закона о туризме, с 1 января 2017 года создаются фонды персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма. Они формируются для выплаты денежных средств, причитающихся туристам в целях возмещения реального ущерба, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Взносы в фонд персональной ответственности, а также в резервный фонд (который ранее назывался компенсационным) должны быть уплачены туроператором до 31 января 2017 года. Взнос в фонд персональной ответственности составляет 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год. «Конечно, люди традиционно активизируются в последнюю минуту. Но помогли и вполне конкретные меры. Изначально требованием на продление членства в федеральном реестре был исключительно баланс. Сейчас у туроператоров появился выбор: предоставить свой баланс или гарантийное письмо», – цитирует сегодня РСТ слова главы «Турпомощи» Александра Осауленко. «Фактом оплаты мы считаем не поступление денег на счет, а списание их со счета оператора. Компания оплачивает взнос 30 января, а на счет фонда они поступают лишь 2 февраля. И Ростуризм это принимает во внимание», – добавил глава «Турпомощи». Руководитель Правового управления Ростуризма Изо Арахамия также сообщила в интервью АТОР, что приказ об исключении из реестра туроператоров, не исполнивших требования закона, будет издан на следующий день после получения соответствующих данных от «Турпомощи». «31 января – крайний срок оплаты взносов в «Турпомощь». У них есть три банковских дня для обработки всех платежек», - заявила г-жа Арахамия. Точной даты издания приказа пока не называют, но предполагается, что он появится на сайте Ростуризма до конца недели. При этом, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в «Турпомощь» в итоге вошло даже больше туроператоров, чем можно было предположить в момент вступления в силу нового закона. «РСТ и «Турпомощь» вместе с бизнесом пытались убедить Ростуризм в избыточности некоторых требований, усугубленных неопределенностью формулировок закона. Многие поправки, которые должны были помочь операторам плавно распределить выплаты в течение года, просто не успели принять. Ростуризм понял, что это не должно ложиться бременем на турбизнес», – отметил г-н Барзыкин. Замруководителя «НТК Интурист» Сергей Толчин сообщил, что компания исполнила обязательства перед «Турпомощью» на прошлой неделе: «Мы давно подготовили все необходимые документы. У нас нет большого количества юрлиц, как у многих других компаний. Наши обороты прозрачны, поэтому никаких проблем не возникло. Мы позитивно оцениваем появление нового фонда и считаем, что его существование повысит доверие к отрасли», - говорит Толчин. Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», в свою очередь, рассказал нам, что все «необходимые платы наша компания произвела. Довольны ли мы поправками? Конечно, нет. А кому понравится вносить все новые и новые платежи? Мы заплатили деньги, но увидим ли мы результат? Мы могли бы вложить эти деньги на модернизацию сайта и продвижение компании. С другой стороны, конечно, новый фонд персональной ответственности удобен тем, что может заменить оператору фингарантию - если, конечно, туроператор внесет в него 7% от своего годового оборота». Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд», поддерживает коллегу: «Конечно, нам пришлось заплатить взносы, и, да, все больше игроков поступают так же. Но все эти действия не приведут к очищению рынку, все произойдет наоборот. Подобными законами бизнес просто заставляют уходить на серые схемы работы, большая часть туроператоров сейчас перейдет якобы на внутренний туризм, чтобы не платить». /TOURBUS.RU

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