Новости Турция ждет пять миллионов россиян, обещает принимать рубли и вдвое снизить цены Развитие туристического обмена между Турцией и Россией обсудили участники прошедшего в Москве в минувшую субботу World Tourism Forum-2017

В минувшую субботу в Москве состоялся первый российский саммит международного туристического форума World Tourism Forum, в рамках которого эксперты обсудили развитие российско-турецкого туробмена, главные тренды мировой туриндустрии и сделали свои прогнозы на будущее. Встреча прошла в отеле The Ritz Carlton, где собрались более 350 профессионалов индустрии туризма, инвесторы и представители власти из 10 ведущих «туристических» стран мира. Саммит торжественно открыл президент World Tourism Forum г-н Булут Багджы, подчеркнувший важность укрепления российско-турецких отношений. Достичь их, по словам Хакана Атеша, директора турецкого Denizbank, можно в том числе с помощью внедрения в Турции системы рублевой оплаты. «Denizbank и Сбербанк собираются внедрить систему рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве. Теперь российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты. Снимать рубли можно будет без комиссии», - сказал Хакан Атеш. По словам эксперта, ряд туроператоров и отелей уже выразили готовность предоставлять услуги, которые можно будет оплатить рублями. «Российские туристы будут чувствовать себя как дома, оплачивая услуги в Турции своей национальной валютой», - заявил г-н Атеш. Нешет Кочкар, председатель совета директоров ANEX Tour, напомнил, что «российские туристы ценят Турцию за уровень сервиса, качество и цену, здесь у Турции практически нет конкурентов». По его словам, продажи Турции сейчас выросли в 4–5 раз по сравнению с 2015 годом и «это вселяет оптимизм. Да, в прошлом году по понятным причинам многие российские туристы не смогли поехать в Турцию, но по итогам текущего года, при условии, если не произойдет форс-мажорных ситуаций, мы ожидаем получить хорошие результаты. Также стоит отметить, что турецкие отели дадут российским туристам скидку 40-50% к ценам 2015 года. По линии ANEX Tour на отдых в страну планируется отправить около 1 млн россиян, а всего Турция может принять в 2017 году порядка 5 млн туристов из России». Посол Турции в России Хюсейин Дириоза, также выразил надежду на восстановление российского турпотока в Турцию и напомнил, что «российский бизнес может принимать участие в развитии туристического сектора в Турции. Наша страна дает возможность российским предпринимателям инвестировать в эту отрасль». В рамках форума большое внимание было уделено также въездному туризму, проблемам и перспективам MICE-сегмента и онлайн-тревел. Так, по словам Леонида Мармера, гендиректора Intourist Thomas Cook, въездной турпоток в Россию вырастет в 2017 году на 15-18% по сравнению с 2016 годом. Эксперт также указал на продолжающийся тренд роста спроса на поездки в Россию даже в межсезонье: «В наступившем году у нас гораздо больше запросов на бронирования в низкий сезон, хорошо продавались новогодние праздники, достаточно активно бронируют весну». В числе лидеров по въездному турпотоку в Россию в высокий сезон г-н Мармер назвал Китай, Германию и США. «Думаю, что в ближайшее время к ним присоединится Израиль, Южная Корея. Неплохой спрос на Россию демонстрируют европейские рынки - Франция, Испания и Италия», - добавил г-н Мармер. Говоря о развитии и проблемах делового туризма на российском рынке, Галина Полищук, заместитель генерального директора Continent Express, отметила, что «MICE в России - достаточно молодое направление, ему чуть больше 10 лет. Проблема заключается в том, что ни бизнес-тревел, ни MICE в текущем формате на законодательном уровне у нас никак не выделены в отдельный сегмент бизнеса и пока попадают под единое определение туристический продукт, коим однозначно не являются». По словам эксперта, для MICE-сегмента должны действовать свои правила и законы, отличные от тех правил, которые определены для туристического продукта для частного сектора. MICE - b2b, здесь действуют абсолютно свои законы ценообразования, свое наполнение продукта и совсем иная реализация. Помочь в развитии этого направления, по мнению Анатолия Курюмова, генерального директора IBC Corporate Travel, могут финансовые инструменты, которыми «мы могли бы управлять и таким образом развивать отрасль, а также развитие инфраструктуры, в рамках национальной политики она должна развиваться в сторону интермодальности». /TOURBUS.RU

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