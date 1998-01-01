Внедрение электронной путевки обернулось финансовым скандалом

Эксперты комментируют информацию о том, что разработчик отечественной электронной путевки «заблокировал» ее использование

Субподрядчик, который отвечал за разработку части вопросов по информационной системе "Электронная путевка", заявил о невозможности ее использования, - сообщает «Интерфакс»

Как поясняет информагентство, в мае 2016 года Ростуризм заключил госконтракт на создание информационной системы "Электронная путевка". Для создания этой системы подрядчик по госконтракту компания "Астерос" наняла субподрядчика ООО "Аэронавигатор".

"Мы занимались программным обеспечением, вопросами взаимодействия с туроператорами. После завершения второго этапа все было передано в "Астерос", Ростуризм по госконтракту принял и оплатил работы. Однако "Астерос" затягивает приемку и оплату наших работ уже после получения денег от госзаказчика, чем, по сути, уклоняется от выполнения обязательств.

Стоимость наших работ и услуг по договору составляет 65 млн рублей, около трети от суммы контракта. Мы видим, что претензий никаких нет либо мы о них не проинформированы", — рассказал "Интерфаксу" коммерческий директор ООО "Аэронавигатор" Александр Белей.

По его словам, авторские права на ряд технических решений в информационной системе "Электронная путевка" принадлежат компании "Аэронавигатор", поэтому до получения оплаты использовать ее нельзя. Он уточнил, что компания запрещает какое бы то ни было использование результатов интеллектуальной деятельности, составляющих информационную систему "Электронная путевка» (вторая очередь), о чем уведомила Ростуризм.

"Мы в конце декабря отправили "Астерос" претензию, 28 декабря направили письмо в Ростуризм, который, возможно, мог стать заложником обстоятельств и не был проинформирован о ситуации. Тогда же мы увидели, что 28 декабря был опубликован конкурс на портале госзакупкок, и там есть технические решения, которые являются результатом нашего интеллектуального труда. Соответственно, мы, не получив оплату, права на использование не передавали и попросили отменить конкурс. Второе письмо мы отправили в пятницу, 20 января", — добавил он.

Также письма были направлены участникам туристического сообщества, с которыми ООО "Аэронавигатор" взаимодействовало на этапе тестирования – это "НТК Интурист", "Мегатек", ITM Group. Действие запрета на использование системы может быть отменено только после полного исполнения "Астеросом" своих обязательств, подчеркнул г-н Белей.

В компании "Астерос" отметили, что готовы оплатить работы по созданию "Электронной путевки" при надлежащем качестве их выполнения. Но на текущий момент результат "представлен с недостатками и с нарушением сроков". Как рассказал в интервью РСТ директор проекта от компании "Астерос" Алексей Денисов, в адрес исполнителя были направлены письма с просьбой устранить недоработки, "однако "Аэронавигатор" никаких действий не предпринял".

"Проблема касается только самих подрядчиков, "Астерос" и "Аэронавигатора". Решать ее между собой должны исключительно они", — сообщили в свою очередь в пресс-службе Ростуризма.

В то же время, как заявил нашему порталу заместитель генерального директора «НТК Интурист» Сергей Толчин, «Сложно комментировать эту тему, пока никакой исчерпывающей информации у нас нет. Не думаю, что произошло что-то из ряда вон выходящее.

У подрядчика и субподрядчика возникли разногласия, это рабочие моменты. На функционировании самой системы это не отразится по причине того, что она еще не введена в эксплуатацию.В любом случае, пути решения будут найдены».

/TOURBUS.RU