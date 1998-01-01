Новости «Уральские авиалинии» не пускают в Тель-Авив Наши эксперты комментируют информации о том, что израильские авиавласти отказываются согласовать новые рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский из-за его регионального статуса

Региональный статус, присвоенный Минтрансом РФ подмосковному аэропорту Жуковский, продолжает вызывать вопросы у зарубежных авиавластей. Вслед за скандалом с властями Таджикистана, которые сочли Жуковский аэропортом Москвы и отказывались давать разрешения на новые рейсы оттуда, те же вопросы возникли у Израиля, - сообщила вчера газета "Коммерсантъ". По информации издания, "Уральские авиалинии" собираются начать полеты в Тель-Авив из подмосковного аэропорта Жуковский, а на сайте авиакомпании продаются билеты на рейсы с 19 марта. Но, как рассказали источники газеты, Израиль пока не согласовал эти рейсы, сославшись на превышение квоты межправительственного соглашения — 35 частот на Москву в неделю. Причина отказа — спор о статусе аэропорта. Делов том, что ранее Минтранс присвоил Жуковскому статус регионального, но израильская сторона считает его еще одним аэропортом столицы. Региональный статус дает аэропорту возможность пользоваться имеющимися в межправсоглашении свободными квотами на полеты из регионов за рубеж, тогда как столичные квоты трех основных аэропортов Москвы по популярным зарубежным направлениям (Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия) выбраны. Сейчас в Тель-Авив из Москвы летают группа "Аэрофлот" и израильская El Al. Также о начале полетов из Жуковского в Израиль в феврале ранее объявила и подконтрольная туроператору «Пегас Туристик» авиакомпания «Икар». Между тем, в пресс-службе "Уральских а/л" вчера сообщили «Интерфаксу», что перевозчик «готовится к запуску рейса из аэропорта Жуковский" в Тель-Авив в плановом режиме». "Пока мы не видим никаких проблем с запуском этого рейса. У нас есть определенные процедуры согласования, они у нас двигаются в плановом режиме. Никакого сообщения от Тель-Авива о запрете мы не получали. Поэтому все идет в плановом режиме", — сообщили в пресс-службе авиакомпании. В то же время наш авиаэксперт напоминает, что «формально Жуковский имеет статус областного аэропорта, но при этом он находится близко к Москве, потому многие и не считают его таковым. Для того, чтобы определить статус Жуковского нужно детально изучить межправительственное соглашение, посмотреть, указываются ли там ограничения по километражу. Но, в любом случае, на мой взгляд, Жуковский еще не раз столкнется с разного рода проблемами». «Минтранс присвоил Жуковскому статус регионального, значит именно таковым он и является, - говорит в свою очередь Алексей Синицкий, главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение». – Двустороннее межправительственное соглашение оговаривает маршруты и пункты назначения. Есть Москва и три ее аэропорта, назначаются перевозчики, соответственно, если на каком - то маршруте уже существует перевозчик, дополнительного перевозчика быть не может. Но если мы говорим не о московском аэропорте, как в случае с Жуковским, то здесь перевозчики могут претендовать на маршруты, на которых в Москве уже есть назначенные компании. Формально ситуация такая. Но при этом другая сторона может не согласиться со статусом аэропорта. Это не уникальная ситуация, вспомним пример аэропорта Бергамо, который расположен недалеко от Милана, но не относится к этому городу". "Отмечу, что часто случается так, что назначенные перевозчики пытаются ограничить появление на маршрутах новых авиакомпаний. Это - известная особенность гражданской авиации», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU



Теги: Аэропорт Жуковский, Уральские авиалинии, Израиль, Тель-Авив, Выездной туризм Назад к списку новостей

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