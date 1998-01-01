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Ростуризм опубликовал список стран, опасных из-за лихорадки Зика/ Россиян ожидают четырехдневные выходные с 23 по 26 февраля/ Российский турист погиб на Пхукете, упав со скалы в море

Ростуризм опубликовал список стран, опасных из-за лихорадки Зика

Ростуризм обнародовал данные о распространении вируса Зика в мире, в список неблагополучных в отношении этого заболевания вошли 63 страны, в том числе США, Таиланд, Доминикана и Вьетнам.

По данным на 27 января, распространение лихорадки Зика наблюдается в 48 странах Американского региона, а также в ряде государств Юго-Восточной Азии, Африки и Тихоокеанского региона, сообщает Ростуризм со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

Как отмечает ведомство, в странах Американского региона от вируса пострадало более 738 тыс. человек, у более чем 198 тыс. диагноз подтвержден лабораторно.

Общее число случаев заболевания с подозрением на вирус на 27 января 2017 года в Бразилии превышает 214 тыс. При этом за время эпидемии там зарегистрировано 2366 случаев микроцефалии и неврологических нарушений у новорожденных. Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Колумбии, Сальвадоре, Гондурасе, Венесуэле и ряде других стран региона.

Случаи заболевания лихорадкой Зика отмечены также в отдельных регионах Юго-Восточной Азии — во Вьетнаме (212 случаев, большая часть — в Хошимине), Сингапуре (460), на Филиппинах (52), в Малайзии (8) и Таиланде (713).

В списке неблагополучных по лихорадке Зика стран оказались также США, Доминикана, Мексика, Фиджи, Аргентина, Индонезия и Куба.

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы только завозные случаи лихорадки Зика, практически во всех случаях вирус выявлен у туристов, вернувшихся из Доминиканы.

Россиян ожидают четырехдневные выходные с 23 по 26 февраля

В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества в этом году у россиян будут четырехдневные выходные — с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, включительно.

"23 февраля, День защитника Отечества, в текущем году приходится на четверг. В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Всего 4 дня", — сказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец в понедельник "Интерфаксу".

При этом он отметил, что 22 февраля, предпраздничный рабочий день, сокращается на 1 час.

Что касается празднования Международного женского дня, 8 Марта, то в 2017 году этот праздник, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. "Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час", — сказал собеседник агентства.

Российский турист погиб на Пхукете, упав со скалы в море

Российский турист сорвался со скалы на пляже Ката тайского острова Пхукет, сообщает издание "Новости Пхукета" со ссылкой на местную полицию.

Мужчина 60 лет отдыхал с семьей в Kata Beach Resort. По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в участок в воскресенье днем.

Туриста, находившегося в воде без сознания, обнаружили занимавшийся поблизости снорклингом иностранец и таец на лонгтейле, которые и вытащили его. Пляжные спасатели попытались реанимировать россиянина, однако спасти ему жизнь не удалось.

Медики Vachira Hospital констатировали смерть, как только скорая помощь прибыла в больницу. На теле погибшего были обнаружены ссадины, которые он мог получить в результате падения со скал, отмечает издание.

/TOURBUS.RU



