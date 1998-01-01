Новости Турбизнес Великобритании выступил против введения туристического сбора Наши эксперты комментируют возможное введение дополнительного сбора для туристов, посещающих Лондон и оценивают нынешний спрос на британском направлении

Ассоциация UKinbound, представляющая более 370 туристических предприятий Великобритании, решительно выступила против возможного введения введение дополнительного сбора для туристов, посещающих Лондон, - пишет сегодня газета Daily Mail. Ранее финансовая комиссия Лондона рекомендовала городским властям ввести новые налоги, в том числе специальный сбор для туристов. Эту инициативу поддержал мэр Лондона Садик Хан. По данным издания, речь идет о возможном введении платы в 2,5 фунта стерлингов (около $3,14) с человека за ночь. Предполагается, что это приведет к поступлению дополнительных 102 млн фунтов ($128 млн) в год. Турбизнес Великобритании решительно выступил против такого нововведения. Как заявила исполнительный директор UKinbound Дейдра Уэллс, власти должны сделать все возможное, чтобы привлечь больше туристов, а не "видеть в них дойную корову". "Введение такого "налога на кровать" будет шагом назад для британского туризма. Каждый приезжающий турист уже вносит дополнительные 630 фунтов экспортных поступлений и 216 фунтов в казну, при этом в Великобритании действует одна из самых жестких налоговых систем для туризма в мире", — приводит слова эксперта издание. Ранее о возможном введении курортного сбора заявили власти британского города Бат — знаменитого бальнеологического курорта, одного из самых посещаемых туристами мест в Англии. Наталья Минорская, руководитель направления Великобритания компании «Ванд», отметила в беседе с нашим порталом, что не видит в налоге угрозу для спроса: «Размер предлагаемого налога не так высок, чтобы повлиять на желание туристов посетить Британию. Тех, кто собирается в эту страну и приобретает далеко не бюджетные туры, налог в 5% не отпугнет. Если говорить о текущих продажах, они идут замечательно и в разы превышают прошлогодние показатели, есть глубина бронирования, уже сейчас неплохо идут комбинированные туры на лето. Основные причины возросшего спроса – укрепление рубля и лояльность в выдаче виз». Ирина Фоломеева, руководитель направления Британия компании DSBW, разделяет мнение коллеги, указывая на то, что «курортные сборы» действуют во многих странах и не вызывают негативных эмоций у туристов». Комментируя спрос на Великобританию, эксперт назвала его активным: «Продажи туров в Британию всегда шли хорошо, но ослабление рубля привело к их проседании. Однако сейчас они выровнялись и значительно подросли, глубина бронирования достигает сентября. При этом всплеск продаж мы связываем именно с курсом, а не с визами. Да, их получить несложно, но отказов стало больше, опять же, они не беспочвенны. Если соискатель, например, заведомо указывает несуществующее место работы, ему откажут в визе, вся информация тщательно проверяется». «Не думаю, что нововведение как-то повлияет на спрос на Великобританию у российских туристов. Практика взимать налог на ночевки действует уже во многих популярных европейских городах и не оказывает какого-либо влияния на турпоток, - отмечает, в свою очередь, Елена Горохова, руководитель отдела Великобритании и Ирландии туроператора BSI group. - На этот зимний период мы наблюдаем заметное увеличение числа бронирований туров в Великобританию. Количество забронированных туров на конец декабря 2016 г. и январь 2017 г. превышает прошлогодние показатели на 24%. Отличительной чертой продаж туров в Великобританию в этом зимнем сезоне является интерес к бронированию либо очень дорогих отелей и туров, либо самых экономичных». /TOURBUS.RU

Теги: Великобритания, Лондон, Налоги и сборы, Выездной туризм, UKinbound Назад к списку новостей

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