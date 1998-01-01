Новости Великий шелковый путь прирастает неожиданными туристическими маршрутами В масштабный туристический проект могут войти даже такие регионы как Санкт-Петербург и Ленинградская область

Как показала состоявшаяся 26 января в Петербурге конференция, масштабный проект «Великий шелковый путь» (ВШП) постепенно приобретает вид "туристического продукта", поскольку как в России, так и за ее пределами появляются маршруты, способные быть интегрированными в него, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Причем речь идет не только о государствах, традиционно ассоциируемых с ВШП. В частности, генеральный директор компании «Мир» Валерий Фридман уверен, что часть используемых в Петербурге и Ленобласти маршрутов вполне может быть удачно «вписана» в проект. «Такие программы, как «Северо-Западная Русь: от истоков до вершин цивилизации России», «Северо-Запад России - колыбель государственности» или «Древние столицы Северной Руси», связанные с понятием цивилизационного туризма, годятся для использования в рамках ВШП, - полагает он. – И это только малая часть того, что мы можем предложить проекту, поскольку, если брать экскурсионные программы, предусматривающие посещение музеев Петербурга, речь может идти о гораздо большем их спектре». В свою очередь, представивший на конференции стратегический проект КНР «Один пояс, один путь» заместитель генерального консула Китая в Петербурге Чжан Шую констатировал: речь не идет лишь о возрождении маршрута между Востоком и Западом. По его оценке, масштабный проект нацелен на преобразование всей торгово-экономической модели Евразии, а в сфере туризма предусматривает, к примеру, упрощение визового режима для государств-участников проекта. И хотя фактически Петербург не входил в древний маршрут ВШП, сейчас, по мнению г-на Чжан Шую, он вполне может быть конечным пунктом одной из ветвей Нового шелкового пути. Что касается реальных достижений на маршруте ВШП, то они есть. К примеру, атташе консульства Азербайджана в Петербурге Рашид Азизов рассказал о новых крупных проектах, которым уже дан старт в стране. В их числе завершение строительства железнодорожного пути между Баку, Тбилиси и Карсом, а также продолжение работ на возведении крупнейшего на Каспии морского порта, который в перспективе станет одной из точек захода круизной линии. Железная дорога, в частности, способна сократить путь по ВШП с 35 до 14 часов, а наличие на Каспии круизной линии позволит привлечь в регион дополнительный турпоток. Примерно в том же ключе идет работа и в Узбекистане, где в Самарканде действует региональный центр ВТО по Великому шелковому пути. По оценке писателя и фотографа Евгения Голомолзина, эта страна, благодаря своему огромному туристическому потенциалу, также готова стать одним из важных составляющих ВШП. Обсуждая состояние проекта, участники петербургской конференции пришли к выводу о том, что в каждой из стран-участниц уже есть нужные для его реализации инфраструктура и экскурсионные программы, однако пока не хватает усилий, способных превратить разрозненные маршруты в единую структуру. «А значит, крайне необходимы организация «сквозных» туров и консолидация турбизнеса и властей в разных странах», – считают эксперты. /TOURBUS.RU

Теги: «Великий шелковый путь», Санкт - Петербург, Ленинградская обл., КНР, Въездной туризм, Северо-Запад Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка