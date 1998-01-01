Новости Россияне теперь смогут получить визы в ОАЭ в аэропорту по прилете Наши эксперты обсуждают, как с кажется на спросе решение руководства ОАЭ освободить россиян от не о бходимости заранее оформлять визу

Шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум одобрил постановление кабинета министров страны, освобождающее россиян от необходимости получать визы в ОАЭ заранее – сообщило вчера днем государственное агентство WAM. В соответствии с подписанным указом, граждане Российской Федерации смогут получать визы на 30 дней во всех пунктах в въезда в ОАЭ. Визу можно будет однократно продлить еще на 30 дней. "Это решение будет укреплять связи между двумя странами. А также создаст новые горизонты для экономического и туристического сотрудничества России и ОАЭ. Кроме того, оно будет способствовать укреплению международной конкурентоспособности ОАЭ как динамично развивающегося экономического, торгового и туристического центра региона", — говорится в сообщении. Напомним, что сейчас туристы из России для поездки в Дубай должны заранее оформлять визу стоимостью $85. Она оформляется в течение недели и выдается в виде электронного документа для распечатки и предъявления в аэропорту. При этом для детей, вписанных в паспорт родителей, виза бесплатна. Пока что неясно, когда вступит в действие новый указ, но, согласно неофициальной информации российского посольства, россияне смогут получать визы в аэропорту уже с 1 февраля. Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», позитивно оценил решение правительства ОАЭ облегчить визовые правила для россиян: «Безусловно, это приведет к росту продаж на направлении, страна становится доступной не только для клиентов, которые заранее бронируют туры, но и для тех туристов, которые покупают туры в последний момент, для них виза всегда была препятствием. Более того, облегчение визового режима позволит нам сократить издержки на содержание штата нашей принимающей компании. При этом хочу предупредить туристов, которые имели инциденты с запретом въезда в ОАЭ. Изменение визовых условий не отменяет эти запреты». Эксперт также обратил внимание на реализацию новых визовых правил: «Мы пока не понимаем, как будет работать система. Если по аналогии с теми странами, которые посещают ОАЭ без виз, – это просто отлично. Но, как мне кажется, российские туристы должны будут получать и оплачивать визу в аэропорту, а это отдельные стойки и очереди. Это приведет к тому, что туристы будут заблаговременно оформлять визы в ОАЭ, обращаясь также к услугам туроператоров, чтобы не терять время в аэропорту. К тому же стоимость услуги, скорее всего, будет одинакова, как при оформлении визы в ОАЭ, так и при ее оформлении в России». «Безусловно, облегчение визового режима позитивно скажется на направлении. Увеличится спрос как со стороны организованных туристов, так и самостоятельных, - говорит Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «Арт-Тур». – Но стоит отметить, что получение визы в ОАЭ и сейчас не является серьезной проблемой». «Рынок воспринял эту новость позитивно, - заявил нам, в свою очередь, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Российский рынок – рынок «последней минуты», многие туристы приобретают туры за 2-3 дня до предполагаемой даты поездки, и, конечно, визовые нововведения для них будут очень важны. Вспомните, какие проблемы были с выдачей виз в ОАЭ в конце минувшего года! За последние два года не раз происходили ситуации, когда агентствам приходилось отправлять туристов в ОАЭ без виз (визы не успевали выдавать в срок), а по прибытии они ожидали выдачи. Это крайне неудобно. Сейчас таких проблем быть не должно. Отрадно, что сейчас туристы будут получать визы при въезде в страну, но это не приведет к заметному всплеску интереса, а вот полностью безвизовый въезд и, соответственно, отсутствие платы за визу (сейчас порядка 4 тыс. рублей) превратят ОАЭ в одно из приоритетных направлений для российских туристов». Отметим, что, по данным Росстата, за девять месяцев 2016 года в ОАЭ побывало более 236 тыс. российских туристов. При этом ОАЭ заняли 12-е место среди стран, наиболее популярных у выезжавших за рубеж с целью туризма россиян. /TOURBUS.RU

Теги: ОАЭ, Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Визовый режим, Виза в аэропорту, Выездной туризм Назад к списку новостей

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