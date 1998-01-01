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30 января
PAC Group рассказал, почему резко выросли продажи круизов
Руководители компаний PAC Group и MSC Cruises подвели первые итоги зимнего сезона и рассказали о стратегии развития компаний в 2017 году
В минувший четверг в столичном отеле InterContinental Tverskaya Moscow состоялась совместная презентация компаний PAC Group и MSC Cruises «Круизы – эра ярких премьер» с участием руководства компаний - генерального директора PAC Group Ильи Иткина, исполнительного директора MSC Cruises Анжело Капурро, руководителя круизного департамента PAC Group Михаила Фельдмана и координатора российского рынка MSC Cruises Роберто Джулио Мишке.
Презентация была посвящена итогам зимнего сезона, прогнозам и стратегии развития компаний на 2017 год.
В мероприятии приняли участие более 240 представителей турагентств Москвы и Московской области, а более тысячи региональных партнеров присоединились к онлайн-трансляции. На связи с Москвой были Санкт-Петербург, Тюмень, Туапсе, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, Оренбург, Самара, Казань, Магнитогорск, Волгоград, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Челябинск, Томск, Караганда, Барнаул, Астрахань, Иркутская область, Ульяновск, Саратов, Брянск, Нижний Новгород, Свердловская область, Геленджик, Альметьевск, Томск, а также города Казахстана и Украины.
Такой рост удалось достичь за счёт маршрутов из ОАЭ, показавших прирост на 60 %, а также программ по Карибскому морю, где количество бронирований увеличилось на 166 %.
Генеральный директор PAC Group также сообщил, что летом 2017 туроператор ставит задачу поднять круизные продажи на 30% в сравнении с сезоном 2016 года. Оптимистичны и прогнозы на 2018 год: на данный момент сделано уже около 1 тыс. предварительных бронирований. Росту продаж по оценке эксперта будет способствовать стабилизация экономической ситуации и ввод в строй новых круизных лайнеров MSC.
О новинках следующего сезона рассказал г-н Анжело Капурро, исполнительный директор MSC Cruises. К спуску на воду готовятся футуристические гиганты MSC Meraviglia и MSC Seaside. 2017 год – начало эпохи инноваций MSC, время активного роста. Пассажиров ждут фантастические предложения, к примеру – потрясающие шоу Cirque Du Soleil, заключившего с MSC эксклюзивный контракт.
Анжело Капурро также отметил значимость российского рынка для MSC Cruises и активную роль PAC Group в популяризации круизов.
Напомним, что MSC Cruises – международная круизная компания, лидирующая по числу круизов с отправлениями из портов России, а также лидер рынка в странах Средиземноморья, Южной Африки и в Бразилии.
К 2026 г. MSC Cruises планирует увеличить свой флот с 12 до 23 лайнеров. Ожидается спуск на воду и лайнеров новых классов – Seaside, Meraviglia и World.
/TOURBUS.RU
Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:
Среди участников:
Москва:
1. "Инфлот - круизы и путешествия"
14. Cruise Line («Болеро Интур»)
15. Booking Flot
16. "Нордэкс - морские круизы"
17. "Карлсон Туризм"
10. Cruise Line («Болеро Интур»)
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