PAC Group рассказал, почему резко выросли продажи круизов

Руководители компаний PAC Group и MSC Cruises подвели первые итоги зимнего сезона и рассказали о стратегии развития компаний в 2017 году

В минувший четверг в столичном отеле InterContinental Tverskaya Moscow состоялась совместная презентация компаний PAC Group и MSC Cruises «Круизы – эра ярких премьер» с участием руководства компаний - генерального директора PAC Group Ильи Иткина, исполнительного директора MSC Cruises Анжело Капурро, руководителя круизного департамента PAC Group Михаила Фельдмана и координатора российского рынка MSC Cruises Роберто Джулио Мишке.

Презентация была посвящена итогам зимнего сезона, прогнозам и стратегии развития компаний на 2017 год.

В мероприятии приняли участие более 240 представителей турагентств Москвы и Московской области, а более тысячи региональных партнеров присоединились к онлайн-трансляции. На связи с Москвой были Санкт-Петербург, Тюмень, Туапсе, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, Оренбург, Самара, Казань, Магнитогорск, Волгоград, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Челябинск, Томск, Караганда, Барнаул, Астрахань, Иркутская область, Ульяновск, Саратов, Брянск, Нижний Новгород, Свердловская область, Геленджик, Альметьевск, Томск, а также города Казахстана и Украины.



Подводя предварительные итоги зимнего сезона, генеральный директор PAC GROUP Илья Иткин отметил рост круизных продаж: «По состоянию на 25 января продано на 19 % больше круизов, чем в зимнем сезоне – 2015/2016».

Такой рост удалось достичь за счёт маршрутов из ОАЭ, показавших прирост на 60 %, а также программ по Карибскому морю, где количество бронирований увеличилось на 166 %.

Генеральный директор PAC Group также сообщил, что летом 2017 туроператор ставит задачу поднять круизные продажи на 30% в сравнении с сезоном 2016 года. Оптимистичны и прогнозы на 2018 год: на данный момент сделано уже около 1 тыс. предварительных бронирований. Росту продаж по оценке эксперта будет способствовать стабилизация экономической ситуации и ввод в строй новых круизных лайнеров MSC.

О новинках следующего сезона рассказал г-н Анжело Капурро, исполнительный директор MSC Cruises. К спуску на воду готовятся футуристические гиганты MSC Meraviglia и MSC Seaside. 2017 год – начало эпохи инноваций MSC, время активного роста. Пассажиров ждут фантастические предложения, к примеру – потрясающие шоу Cirque Du Soleil, заключившего с MSC эксклюзивный контракт.

Анжело Капурро также отметил значимость российского рынка для MSC Cruises и активную роль PAC Group в популяризации круизов.

Напомним, что MSC Cruises – международная круизная компания, лидирующая по числу круизов с отправлениями из портов России, а также лидер рынка в странах Средиземноморья, Южной Африки и в Бразилии.

К 2026 г. MSC Cruises планирует увеличить свой флот с 12 до 23 лайнеров. Ожидается спуск на воду и лайнеров новых классов – Seaside, Meraviglia и World.

/TOURBUS.RU

Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:

4 апреля - Москва

6 апреля – Санкт-Петербург

Организатор – ИД «Турбизнес»

Партнер «Фестиваля круизов – 2017» - компания "Инфлот круизы и путешествия"

Среди участников:

Москва:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. "Мостурфлот"

4. Круизный дом «МК»

5. Клуб путешествия Special

6. "Инфофлот"

7. "Бриз Лайн"

8. "Водоходъ"

9. "Истлэнд"

10. Круизная компания «ГАМА»

11. "ВолгаWolga"

12. "Нептун"

13. "Тартус Тур"

14. Cruise Line («Болеро Интур»)

15. Booking Flot

16. "Нордэкс - морские круизы"

17. "Карлсон Туризм"



Санкт-Петербург:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. Круизный Дом «МК»

4. Клуб путешествия Special

5. "Инфофлот"

6. "Бриз Лайн"

7. "Водоходъ"

8. Круизная компания «ГАМА»

9. "Нептун"

10. Cruise Line («Болеро Интур»)