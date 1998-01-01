Первый авиарейс из России в Египет может отправиться уже в начале февраля

По сведениям информированных источников, авиасообщение с Каиром возобновится в ближайшие две недели

Первый после длительной приостановки авиасообщения самолет из Москвы в Каир может отправиться в первой половине февраля, сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на собственный информированный источник.

"Если не будет выявлено новых замечаний к мерам безопасности в аэропорту Каира, то первый рейс может отправиться уже до середины февраля", — сказал собеседник агентства.

О том, что решение по открытию рейсов в Каир состоится уже скоро, заявил в эту субботу журналистам и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Я время называть не буду, но думаю, что по Каиру решение близко", — сказал г-н Дворкович.

Напомним, что неделю назад глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что его ведомство направило в правительство предложения по открытию регулярных рейсов в Каир. Параллельно российские эксперты готовят заключение по итогам очередного осмотра аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Между тем, как отмечает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, "Туроператоры не формируют пакеты с вылетом через Каир. Это могут быть только индивидуальные туры, не массовые турпакеты. Поэтому открытие Каира не означает массового спроса на туры. Клиенты будут ждать пляжных направлений — Хургаду, Шарм-эль-Шейх".

"Открытие Каира ничего не даст туристической отрасли, не повлияет заметно на турпоток. Наши туристы не ездили в Каир, 99% поездок – в курортные зоны, до которых от египетской столицы очень далеко. В Каир отправляются только смотреть на пирамиды, но мы помним, что этот город в числе тех, которые МИД РФ не рекомендует к посещению. Эти рекомендации не отменялись", — считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

При этом она отметила, что возобновление авиасообщения с Каиром может "возродить надежду на возобновление других маршрутов".

В то же время, как считает заместитель генерального директора "НТК Интурист" Сергей Толчин, "Это важный сигнал для отрасли и важный шаг к открытию чартерных рейсов в курортные зоны Египта. Через Каир вряд ли будет организован большой турпоток, как могло бы быть через Хургаду или Шарм-эль-Шейх. То есть это будут не "самолетные объемы" несколько раз в день из разных аэропортов.

Однако туроператоры смогут оперативно сформировать предложение и отправлять туристов регулярными рейсами через Каир с трансфером до курортных зон", — заявил эксперт.



По его словам, когда для полетов будут открыты курортные зоны, на формирование чартерных программ туроператорам понадобится только несколько недель.

"У многих туркомпаний уже есть договоренности с принимающей стороной в Египте", — отметил он.

/TOURBUS.RU