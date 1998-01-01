Горячие новости

Германия сняла последние ограничения на полеты в Шарм-эль-Шейх/ Греческие острова попросили власти ЕС отменить визы для россиян/ Ростуризм предложил организовать чартеры из Крыма в Саудовскую Аравию для паломников

Германия сняла последние ограничения на полеты в Шарм-эль-Шейх

На курортах Египта ждут еще больше немецких туристов. Авиационные власти Германии сняли последние ограничения на полеты в Шарм-эль-Шейх, связанные с требованием о соблюдении минимальной высоты полетов над Южным Синаем. А в России ожидают, что первый рейс в столицу Египта полетит в середине февраля.

После авиакатастрофы российского самолета над Синайской пустыней в октябре 2015 года немецким авиакомпаниям было рекомендовано пролетать этот район, не снижаясь ниже высоты в 26000 футов (7925 метров). Теперь это ограничение отменено, что, как сообщает МИД Египта, позволит организовать больше рейсов на курорты Красного моря из Германии, так как перевозчики смогут выполнять прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх без дополнительного страхования.

По данным египетской стороны, в 2016 году из Германии в туристические районы Египта прибыло 125 прямых рейсов, большая часть которых пришлась на курорты Красного моря.

Германия, как и ряд других европейских государств, запретила полеты в Шарм-эль-Шейх в ноябре 2015 года, однако уже в мае 2016 года этот запрет был снят, а в ноябре 2016 года в аэропорт Шарм-эль-Шейха прибыл первый немецкий чартерный рейс. Немецкие туристы лидируют по количеству иностранных прибытий в Египет: в 2016 году в Стране пирамид их побывало более 655 тысяч человек.

Греческие острова попросили власти ЕС отменить визы для россиян

Власти Эгейских островов обратились к еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу с просьбой как можно быстрее запустить пилотную программу по безвизовому въезду туристов с территории Турции. Речь, в частности, идет о путешественниках из России, Турции и Ирана. Об этом сообщает АТОР.

Предполагается, что в порты греческих островов граждане этих стран будут прибывать в рамках круизных маршрутов, стартующих с территории Турции. Речь, в частности, идет о курортных городах Бодрум и Измир.

С просьбой упростить режим въезда выступил губернатор Южного Эгейского региона Греции Йоргос Хатзимаркос. По его словам, этот шаг позволит поднять экономику ряда островов (Кос, Лесбос, Хиос, Самос), пошатнувшуюся из‑за сокращения иностранного турпотока, вызванного наплывом беженцев в последние два года.

Ростуризм предложил организовать чартеры из Крыма в Саудовскую Аравию для паломников

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил организовать прямые рейсы из Симферополя в Саудовскую Аравию для удобства российских паломников-мусульман во время совершения Хаджа, сообщает сайт ведомства.

«В Крыму проживает большое количество граждан, исповедующих ислам. При этом они не могут вылететь в Саудовскую Аравию с полуострова, а вынуждены сначала ехать в другой регион, что удлиняет их путь и создает дополнительные неудобства. Для них необходимо организовать прямые рейсы из Симферополя», – сказал Олег Сафонов на совещании в Росавиации, посвященном организации перевозок российских паломников на Хадж в 2017 году.

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе совещания проинформировал туроператоров, организующих хадж-туры, что, в соответствии с национальным воздушным законодательством, осуществлять чартерные перевозки из России в Саудовскую Аравию могут только российские авиакомпании. «Любые предложения от иностранных перевозчиков и дальнейшие попытки заключить с ними договоры на полеты в Джидду и Медину – это нарушение законодательства, такие рейсы осуществляться не будут», — приводит пресс-служба слова г-на Нерадько.

По словам руководителя Хадж-миссии РФ Магомеда Гамзаева, в 2017 году Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников на 20% — до 20,5 тыс. человек.

Основные перевозки будут выполняться из аэропортов Махачкалы, Магаса, Казани, Грозного, Екатеринбурга и Москвы.

/TOURBUS.RU