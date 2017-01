Новости Azimut Hotel Sochi 3* переименуют в «Сочи Парк Отель» Туроператоры обсуждают решение «Библио Глобус» взять в управление сочинский отель, полностью поменяв концепцию и внедрив систему all inclusive

Туроператор «Библио Глобус» заключил договор с ООО «Топ проджект» и взял на 5 лет в управление отель AZIMUT Hotel Sochi 3*. Туроператор решил изменить концепцию объекта и переименовать его в «Сочи Парк Отель», говорится на сайте АТОР. С 1 февраля из-за смены собственника объекта сеть Azimut Hotels перестанет выполнять работы по управлению «Azimut Отель Сочи». Решение о смене управляющей компании, как и многие другие решения нового собственника, стало для сети неожиданным. Желание новых владельцев полностью поменять концепцию и внедрить систему all inclusive не соответствует принципам и стандартам работы AZIMUT Hotels.



«В связи с этим было принято решение о прекращении сотрудничества, - говорит Вальтер Нойманн, генеральный директор сети AZIMUT Hotels. - Тем не менее, компания готова выполнить все обязательства перед своими партнерами. Для этого будет рассмотрена возможность переноса корпоративных мероприятий в другие отели сети, включая отели AZIMUT в «Роза Хутор». Также AZIMUT Hotels готова оказать партнерам любое содействие в решении возникающих проблем. Вместе с тем мы надеемся, что новая управляющая компания, несмотря на отсутствие опыта управления отелями, сможет поддерживать высокие стандарты, установленные AZIMUT Hotels». «AZIMUT Отель Сочи» был построен в Имеретинской низменности к Олимпиаде-2014. Отель состоит из двенадцати восьмиэтажных жилых корпусов. Общая площадь территории отеля, включающая большое количество прогулочных аллей, искусственных водоемов, мест отдыха, детских площадок, торгово-развлекательную зону, составляет более 24 га. Номерной фонд достигает 2880 номеров. Гостиничный комплекс находится в 15 минутах езды до аэропорта г. Адлер и в двух шагах от тематического «Сочи Парк», трассы «Formula 1» и Олимпийского парка.



Стоит отметить, что высокий уровень обслуживания и отдыха туристам «Библио Глобус» в Сочи гарантирует собственная принимающая компания туроператора, которая работает на курорте с 2015 года. Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», поддерживает идею «Библио Глобуса» поменять концепцию Azimut Hotel Sochi 3* и внедрить там систему all inclusive. Эксперт напоминает, что «сейчас на российских пляжных курортах катастрофически не хватает отелей, работающих по системе «все включено», на всем побережье Крыма и Краснодарского края не наберется даже двух десятков отелей с такой концепцией, при этом туристы отдают предпочтение отдыху именно в таких отелях. Большинство пляжных российских отелей работает по системе «завтрак», но это никуда не годится. Туристы хотят заплатить за свой отдых один раз и не беспокоиться на отдыхе о дополнительных тратах. У нас есть примеры популярных пляжных направлений (Турция, Греция, Тунис), где концепция «все включено» крайне востребована.

Мне стыдно за наших отельеров, которые не понимают очевидных вещей, и отрадно, что есть инициативные люди, которые на своем примере могут продемонстрировать успешность этой концепции. Я полностью поддерживаю г-на Туголукова, поддерживаю г-на Уманского, который также взял в аренду отели в Анапе и ввел там систему «все включено».

Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», поддерживает коллегу. «Меньше 20% россиян имеют загранпаспорта, но тоже хотят отдыхать, отели, работающие по системе «все включено», могут предложить полноценный отдых, который будет востребован туристами. На сегодняшний день отелей, работающих по такой концепции, в России немного, большинство работают на завтраках и ужинах, что не всегда удобно семьям, приезжающим на отдых с детьми. Поэтому появление еще одного отеля с «все включено» я оцениваю позитивно, это хорошая идея, которая достойна того, чтобы успешно работать, даже если включить в пакет только безалкогольные напитки, это сразу приведет к росту спроса на этот отель. Здесь важен вопрос ценового характера. Если стоимость пакета увеличится на адекватную сумму, то спрос будет, если повышение будет высоким, то прирост будет слабым». «Отели с услугой «все включено» очень востребованы туристами на зарубежных массовых пляжных направлениях, поэтому у меня нет причин сомневаться в успехе подобной системы в России, - говорит Валерий Китель, генеральный директор компании «КРиСТ». – Думаю, это пойдет на пользу рынку, опять же, многое будет зависеть от ценового порога. Если стоимость пакета подрастет на 10-15%, то рост потока, несомненно, будет, но если цены увеличатся на 50%, вероятно, туристы будут отказываться от проживания в этом отеле». /TOURBUS.RU

