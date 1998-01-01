Северная столица по-прежнему может лишиться туристического логотипа

Результатом рассмотрения жалобы одного из участников рынка на действия Комитета по развитию туризма Петербурга, заключившего в 2015-м договор на использование серии туристических логотипов со Студией Артемия Лебедева, стал перенос решения по делу на 27 февраля, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Как наш портал писал ранее, заявителем по этому делу выступает ООО «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры», руководитель которого написал заявление в Санкт-Петербургское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России, в которой пожаловался на обстоятельства заключения договора между комитетом и ООО «Студия Артемия Лебедева».

По его оценке, конкурс на разработку логотипов, как это должно быть, проведен не был, а договор на разработку элементов графического дизайна для имиджевой рекламы и оформления туристической продукции города (туристический логотип) заключили в условиях конфиденциальности с единственным разработчиком. В результате в ноябре 2016-го СПб УФАС рекомендовал питерскому Комитету по развитию туризма договор расторгнуть.

Однако ведомство в указанный срок (до конца ноября 2016-го) этого не сделало, пояснив, что считает заключение договора законным. После чего УФАС в Петербурге возбудило дело, которое теперь и рассматривает его комиссия.

Ее первое заседание, состоявшееся 24 января, выяснило: права на серию туристических логотипов Петербурга по договору действительно переданы профильному комитету Смольного. И прямой выгоды, кроме одного рубля, полученного согласно документу, разработчик с них не имеет. Как пояснила комиссии юрист «Студии Артемия Лебедева» Елена Канунникова, предлагая комитету свою продукцию, компания и не преследовала цель заработать.

По ее словам, до настоящего времени из семи разработанных для разных городов РФ логотипов оказались востребованы только два, в числе которых и питерские.

«Мы лишь предлагали возможным потребителям свои разработки: кто-то ими заинтересовался, а кто-то – нет, - сообщила она комиссии. – В случае Петербурга никакой прямой выгоды получать не предусматривалось – речь шла только об улучшении имиджа студии как разработчика таких проектов».

Ее коллега юрист Алексей Лысенко, представляющий интересы Комитета по развитию туризма Петербурга, уверен: ведомство действовало в рамках полномочий и законодательные нормы не нарушало. А выбор именно этой компании он объясняет тем, что других предложений попросту не было. «Никто не мешал иным участникам рынка предложить комитету свои варианты логотипов, - констатирует он. – Однако таких предложений не поступило, и он заключил договор с разработчиком, который оказался единственным».

В ходе заседания комиссии СПб УФАС под руководством заместителя руководителя ведомства Вячеслава Тукаева выяснилось, что права на логотипы, переданные «артемьевцами» городу еще в 2015-м, до сих соответствующим образом не зарегистрированы. Поэтому как их применяют, в том числе передавая для использования третьим лицам – неясно. Самое главное: процедуры, детально описывающей возможность приобретения органами исполнительной власти Северной столицы подобных произведений дизайнерского искусства, фактически нет. И условия конкурса, на котором могли бы быть выбраны логотипы, до настоящего времени отсутствуют.

Инициатор спора Борис Григорьев, выступая от имени руководимой им компании, сразу же заявил, что претензий к «Студии Артемия Лебедева» у него нет. А вот к Комитету по развитию туризма Смольного они у него есть, так как, по его мнению, в условиях конфиденциальности приобретя у студии права на серию логотипов Петербурга за один рубль, ведомство нарушило права других участников рынка.

В связи с чем он по-прежнему требует расторгнуть договор с «артемьевцами» и провести конкурс на разработку питерских логотипов заново. «Если это будет сделано, с удовольствием примем в нем участие», - говорит Борис Григорьев.

Нюанс заключается в том, что спорные логотипы давно используют в качестве официальной туристической символики Петербурга как внутри страны, так и за рубежом. Ими украшены офисы туристско-информационного бюро, их применяют в брошюрах и на интернет-сайте, а также везде, где есть возможность продвижения города.

И если в конце концов спор комитет проиграет, он наверняка столкнется с проблемой организации не только нового конкурса на их разработку, но и с необходимостью изъятия из обращения массы продукции с размещенными на ней логотипами «Студии Артемия Лебедева».

/TOURBUS.RU