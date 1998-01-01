Новости Презентации туристического потенциала России прошли в Испании, Германии и Индонезии Мероприятия по продвижению турпотенциала России в рамках проекта Visit Russia в 2017 году начались на важнейших туррынках Европы и Азии

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и партнеры проекта Visit Russia представили в январе туристские маршруты и программы в испанской столице – Мадриде, немецком Штутгарте и в столице Индонезии – Джакарте. В Мадриде экспозиция туристских возможностей России, организованная Ростуризмом, работала на одной из крупнейших профильных выставок Европы – FITUR. Впервые специальный раздел российского стенда действовал под единым брендом «Посетите Россию. Альянс гостеприимных городов» и был посвящен туристским возможностям регионов, принимающих Кубок конфедераций - 2017 и Чемпионат мира по футболу - 2018. В рамках выставки также состоялся организованный Министерством культуры РФ в рамках перекрестного Года туризма российско-испанский бизнес-форум, где с российскими турпрограммами познакомились профессионалы туриндустрии Испании. В посольстве России 20 января в ходе торжественной церемонии был открыт Национальный офис по туризму Visit Russia в Испании. В создании турпредставительства большую роль сыграла инициатива бизнеса, заинтересованного в развитии въездного туризма из Испании в Россию. Поддержку оказал ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму». В Германии, в Штутгарте туристский потенциал России презентовал стенд Visit Russia на выставке CMT. Выставку посещают тысячи немцев, которые ищут для себя новые идеи для путешествий. Потенциальным туристам было представлено разнообразие культуры народов России, природные рекреационные возможности, включая субтропическое побережье Черного моря и горнолыжный курорт «Роза Хутор», прошли дегустации национальных блюд. Штутгарт, как крупный деловой центр и значимый транспортный узел Германии и всей Европы, является одним из опорных пунктов продвижения туристских программ России на локальном рынке. В столице Индонезии - Джакарте презентация туристского потенциала России прошла 20 января в Российском центре науки и культуры. Турбизнесу были представлены туристский потенциал России и отдельные программы, которые вызывают интерес туристов. В зимний сезон гостей из Индонезии приглашают посетить Мурманск в рамках программы «Северное сияние» или отправиться в тур, ориентированный на туристов-мусульман, в столицу Татарстана – Казань. Летние программы включают речные круизы и путешествия по маршрутам Чемпионата мира по футболу - 2018. Испания и Германия являются одними из самых важных направлений въездного туризма в Россию на европейском рынке. Поток туристов из этих стран в настоящее время составляет более 40 процентов всех гостей, приезжающих в течение года в Россию из Европы. Индонезия представляет собой интерес в качестве одного из перспективных рынков. Маркетинговые мероприятия в этой стране призваны укрепить позиции России как привлекательного туристского направления среди путешественников из Юго-Восточной Азии. Мероприятия по продвижению российского турпотенциала, организованные Ростуризмом и ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму Visit Russia», в 2017 году пройдут во многих странах мира. Возможности России будут представлены на выставках, в ходе презентаций, road-show, а также в информационных турах для сотрудников туристских компаний зарубежных стран. /TOURBUS.RU

Теги: Visit Russia, Испания, Германия, Индонезия, Ростуризм, Въездной туризм Назад к списку новостей

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