Россия может стать популярным направлением медицинского туризма

Несмотря на то, что в настоящее время Россия располагает всеми возможностями для реализации проектов в сфере медицинского туризма, в мировом рейтинге Medical Tourism Index (MTI) наша страна находится на 34 месте, позади Филиппин или Коста-Рики. А основной причиной такой ситуации является из рук вон плохое продвижение на международном рынке.

«Ехать лечиться в Россию сейчас выгодно, но люди за рубежом об этом практически не знают, - заявил 26 января, выступая в рамках конференции по медицинскому туризму в Петербурге Михаил Плисс, старший консультант департамента комплексных проектов Philips Healthcare. – Не знают потому, что у хорошего, действительно качественного продукта нет должной «упаковки». Не говоря уже про то, что найти соответствующую информацию на английском или другом иностранном языке практически невозможно».

По его оценке, лучшие медицинские центры России вполне могли бы побороться за международного клиента, однако не умеют себя предлагать и не готовы продавать «пакеты» услуг: «Ведь речь идет не только о медицинской помощи, но и сопровождающем ее сервисе: клиент, приезжая в страну, должен получить полный комплекс как медицинских, так и туристических услуг».

О каких объемах идет речь? По оценке Марины Мельгуновой, представителя MEDIGO в России, мировой рынок медицинского туризма образца 2016 года – это семь млн человек и $120 млрд. Причем ежегодный рост объемов может достигать 20%. «Что касается России, то в нее по линии медицинского туризма приезжает до 10 тыс. иностранцев в год, которые тратят около 7 млрд рублей. – констатировала она. – Но если из регионов РФ в Петербург, к примеру, люди, в первую очередь, приезжают за высокотехнологичной медицинской помощью, то из-за границы – за услугами другого свойства».

По данным MEDIGO, иностранцами чаще всего (44% от общего объема) востребованы услуги стоматологии, а вот среди российских медицинских туристов – прежде всего операции в сфере онкологии (42%). «Если говорить о практике организации медицинского туризма, то, прежде всего, нужны комплексная услуга («пакет») и возможность общения с пациентом на его родном языке», – рекомендует она.

«Безусловно, как в России в целом, так и в Петербурге есть целый ряд медицинских учреждений (как государственных, так и частных), способных оказывать помощь на мировом уровне, – считает Александр Солонин, генеральный директор «Ассоциации частных клиник Петербурга и Северо-Запада. – У них есть «товар», пользующийся спросом, но им нужна помощь в его реализации, в формировании пакета услуг».

Со своей стороны, власти Петербурга, к примеру, уже решили оказывать поддержку направлению. В частности, на официальном туристическом портале города появился раздел по медицинскому туризму. Однако информация на нем, также как и на сайтах самих перечисленных там учреждений, опубликована по-русски – иностранцам там по-прежнему делать нечего. Не случайно из всех медицинских туристов, приезжающих в Питер, гости из дальнего зарубежья составляют не более 5% - остальные 95% приходятся на россиян (80%) и пациентов из стран СНГ (15%).

«Если в ближайшее время в России в рамках медицинского туризма удастся сформировать «пакетные» предложения в тех областях, которые интересны иностранцам, страна вполне может рассчитывать на достаточно значимый турпоток, – считает Михаил Плисс. – Однако действовать надо быстро и грамотно».

/TOURBUS.RU