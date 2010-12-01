Турция не хочет быть только пляжным направлением

Наши эксперты обсуждают инициативу туристических властей страны изменить рекламную стратегию продвижения Турции на российском и европейском рынках

Для того, чтобы увеличить потоки из России и основных европейских рынков, Германии и Великобритании, в Турции намерены изменить рекламную стратегию и продвигать страну не только как пляжное направление, пишет АТОР.

Акценты будут сделаны на оздоровительный, гастрономический и исторический туризм. Как заявил министр культуры и туризма Турции Наби Авджи, «Турция это не только море, песок и солнце», но и богатая история и культура: эти факторы, по его мнению, позволят позиционировать страну как круглогодичное направление туризма.

По словам Авджи, 2016 год был трудным годом для Турции с точки зрения туризма - из-за террористических актов и политических потрясений. «Мы вынесли уроки из этого; мы хотим отойти от нашей обычной стратегии, которая рекламировала Турцию как просто пляжный туризм. Наша стратегия продвижения была ограничена в России, Германии и Великобритании. В этом году Турция планирует диверсифицировать свой туристический рынок», - сказал он, отметив, что обновленный туристический продукт будет представлен на более чем 150 международных туристических выставках, в которых Турция примет участие в этом году. «В этих выставках мы будем проводить акции по продвижению конкретных видов туризма и конкретных направлений, таких как Ван, Каппадокия или Эскишехир», - отметил министр.

Примечательно, что одним из инструментов продвижения на российском рынке будет кино, а точнее – исторические сериалы. Сегодня этот кинопродукт турецкого производства, описывающий события в Турции во времена султанов, довольно популярен в России. В будущем Турция намерена производить подобные сериалы совместно с российской стороной. В настоящее время министерство туризма и культуры уже работает над сценарием такого кинопроекта.

Отметим, что подобные попытки популяризировать другие виды отдыха в Турции на российском рынке неоднократно предпринимались и раньше. Последний раз это было в 2010-12 гг. Однако особого влияния на предпочтения россиян эти попытки не оказали.

«У меня возникают большие сомнения относительно того, что историческая или гастрономическая Турция заинтересует массового российского туриста, это больше подойдет гостям из Европы, - заявил Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». - Российские туристы в большинстве своем воспринимают Турцию, как пляжное направление, процент тех, кто едет в Турцию с другими целями, мал. К тому же, обеспечить безопасность туристов гораздо легче в курортных местах, отелях. Я бы посоветовал властям Турции потратить деньги не на продвижение туристических возможностей своей страны, а на обеспечение безопасности. Сейчас эти вопросы крайне важны».

Сергей Толчин, заместитель генерального директора туроператора «НТК Интурист», солидарен с коллегой, при этом эксперт отмечает, что культурный туризм исторически пользуется неплохим спросом у российских туристов. «У меня двоякое отношение к решению турецких туристических властей изменить рекламную стратегию по продвижению Турции. С одной стороны, это отличный шаг, популяризация Турции, как многогранного направления пойдет ей только на пользу, к тому же достаточно большой объем российских туристов интересуются гастрономией, историей и другими аспектами жизни Турции, взять хотя бы тот же Стамбул, поток туда стабильно высокий.

Но при этом нужно уделять большое внимание безопасности, а этот вопрос остается открытым. Если говорить о Стамбуле, то он неоднократно подвергался террористическим атакам. Поэтому я все же склоняюсь к тому, что претворять в жизнь данную инициативу пока что рано».

Наконец, Софья Рисова, генеральный директор компании «Флейм Тревел», рассказала, что «также не считает необходимым сейчас применять эту стратегию для российского рынка. Во-первых, по соображениям безопасности. Турция находится близ стран с нестабильной обстановкой (Сирия, Ирак), во-вторых, туристы приезжают в Турцию прежде всего с целью пляжного отдыха, а потом уже экскурсий, за гастрономическим и оздоровительным отдыхом они едут в другие страны. Сейчас важнее всего обеспечить максимальный уровень безопасности, ведь если этого не сделать, то желающих приехать в Турцию даже с целью пляжного отдыха будет немного».

/TOURBUS.RU