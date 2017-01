Новости Туристические власти Израиля выступили с новыми инициативами В борьбе за российского туриста правительство страны предлагает новые туристические программы

В 2016 году турпоток из России в Израиль составил 266 тысяч путешественников. Существенный прирост по числу прибытий выпал на декабрь, когда страну посетили более 21 тысячи наших граждан. Декабрьские показатели выросли на 41% по сравнению со статистическими данными за аналогичный период 2015 года. Однако в планах туристических властей страны – «дотянуть» турпоток из нашей страны до рекордных показателей 2013 года, когда в Израиле побывало почти 600 тысяч российских путешественников. Для достижения заветных цифр проводится немало мероприятий: конгрессы, roadshow, выставки и презентации для потенциальных туристов и профессионалов туротрасли. Среди них – и международный туристический конгресс Where Else, традиционно проходящий в Израиле в декабре. В этом году участниками мероприятия стали 120 операторов и турагентов из России, Украины, Индии, США, Франции, Германии, Италии, Китая, Аргентины и других стран. «В этом году на конгресс приехало очень много новых агентов, которые еще не работают с израильским направлением. Мы уверены, что после знакомства с нашей удивительной и такой многообразной страной, ее богатой культурой представители зарубежных туристических компаний захотят с нами работать и будут предлагать своим туристам программы по Израилю», - отметила директор Департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова. На открытии конгресса Where Else министр туризма Израиля Ярив Левин рассказал, что туристические власти страны принимают все возможные меры для улучшения качества в сфере обслуживания путешественников, что, в свою очередь, способствует привлечению «новых» туристов. «Израиль постоянно обновляется и строится. В 2016 году был реновирован пляж в Тель-Авиве – была благоустроена вся пляжная территория в городе, более чем на 30 километров протянулся променад. Также мы приняли программу, согласно которой отели будут освобождены от уплаты налога на землю. Эта мера позволит гостиницам сократить свои расходы и, как следствие, снизить стоимость проживания для своих гостей. Более 70 наших средств размещения прошли через международную систему классификации отелей, подтвердив «звездность». Остальные гостиницы ждут своей очереди. Многие в ожидании классификации проводят реновацию, что в итоге также помогает улучшать сервис», - отметил г-н министр. Правительство Израиля, помимо развития гостиничного бизнеса, внедряет и новые туристические проекты. Этим летом российскому рынку был предложен сити-брейк «Два города – один отпуск». Новая программа – это возможность не только познакомиться с двумя городами за одну поездку, но и изрядно сэкономить. «Российские туристы любят посещать Тель-Авив и Иерусалим. Но часто они приезжают в эти города лишь на экскурсию или всего на одну ночь. Наша задача – сделать так, чтобы путешественники из России гостили у нас дольше. Для достижения этой цели мы выступили с инициативой «Два города – один отпуск», - рассказала г-жа Кобякова. Участникам Where Else также предоставилась возможность познакомиться с главными городами страны – ее столицей Иерусалимом и финансовым центром Тель-Авивом. Во время экскурсии по Тель-Авиву они полюбовались архитектурным наследием прошлого века – зданиями, построенными в стиле «Баухаус», мирно соседствующими с небоскребами из стекла и стали. Посетили старый Яффо, который помнит владычество египтян, военные кампании Наполеона и, поговаривают, приютил много веков назад пророка Иону. В Иерусалиме участники Where Else познакомились с культурным и историческим наследием этого города – Стеной Плача, Храмом Гроба Господня, мечетью Аль-Акса, Музеем Израиля, где можно полюбоваться свитками Мертвого моря и детально рассмотреть макет Иерусалима времен Второго Храма. В рамках туристического конгресса было запланировано посещение Эйлата, который последний год пользуется особым успехом у россиян. Наши граждане едут на этот курорт не только за солнцем и ласковым морем. Здесь много развлечений как в самом городе, так и его окрестностях. После «закрытия» Египта туристические власти Израиля заявили, что примут все меры, чтобы переманить на свою «сторону» Красного моря 20% «египетского» турпотока. Тогда была предложена программа лояльности – туристические власти Израиля предложили российским операторам стать консолидаторами чартерных рейсов в южный аэропорт Овда, расположившийся недалеко от Эйлата. В итоге зимнем в сезоне 2015/2016 дополнительные «крылья» подняли компании «Пегас Туристик», Coral Travel, Anex Tour и ICS Travel Group. «Программа лояльности дала хорошие результаты. За первые четыре месяца 2016 года в Эйлате отдохнуло больше российских туристов, чем за весь 2015-й. Ввиду успеха первого этапа поощрительной программы субсидирования рейсов из России в Эйлат, было принято решение о ее продлении», - рассказала Ксения Кобякова. В этом году состав консолидаторов рейсов в аэропорт Овда несколько изменился. К ICS Travel Group и Coral Travel присоединились Biblio Globus и «Матрешка-Тур». Благодаря последнему оператору отправиться в Эйлат можно теперь напрямую из Санкт-Петербурга. /TOURBUS.RU

