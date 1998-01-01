Сочи примет первый чартерный рейс из столицы Германии

Сочи примет первый чартерный рейс из Германии 5 февраля, сообщил «Интерфакс» мэр Сочи Анатолий Пахомов.

По его словам, власти Сочи продолжают работу по привлечению немецких туристов. Сейчас определяются партнеры и туроператоры, с которыми администрация города сможет провести презентации в Ганновере, Дюссельдорфе, Штутгарте, Франкфурте, Мюнхене и Берлине.

Анатолий Пахомов отметил, что в 2016 году сложилась тенденция к увеличению потока из-за рубежа. В июне открылось прямое регулярное авиасообщение с городом Актау (Казахстан), появились чартерные рейсы из Алматы и Астаны.

С марта 2016 года международный аэропорт Сочи возобновил обслуживание чартерных рейсов из Тегерана. В рамках летнего расписания 2016 года появились полеты на регулярной основе из иранской столицы в Сочи.

«Активно продолжается работа по выходу на зарубежные туристические рынки. Мы продолжаем сотрудничество с представителями китайского города Чэнду», - отметил градоначальник.

Он напомнил, что в сентябре 2016 года власти подписали соглашение между «Тибетскими авиалиниями» и администрацией города Чэнду по открытию рейса Санья-Чэнду — Сочи с весны 2017 года.

«В феврале-марте город Чэнду посетит делегация города Сочи для встречи с китайскими туроператорами и авиаперевозчиком по формированию конкретного турпакета», - пояснил г-н Пахомов.

Мэр также рассказал, что сотрудники администрации Сочи продолжают проводить презентации города-курорта в городах-миллионниках и на различных выставках. Так, с 26 по 28 января Сочи примет участие в туристической Неделе импортозамещения в туризме в Санкт-Петербурге, где на консолидированном стенде Краснодарского края проведет презентации курортного потенциала города для петербургских туроператоров. Также на профессиональных туристских выставках МИТТ и «Интурмаркет» город представит новые возможности по организации отдыха и лечения.

Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп», уверен, что «ожидания правительства Сочи не оправдаются, если мы говорим о немцах. Маловероятно, что туристы из Германии, которые предпочитают все-таки культурный отдых, массово начнут ездить в Сочи, возможности которого в сегменте экскурсионного отдыха весьма скудны. Что касается пляжного отдыха, то есть более близкие к Германии страны (Франция, Испания), в которых можно провести куда более комфортный пляжный отпуск. Да, возможно, немцы и поедут в Сочи, но этот поток будет минимальным.

Между тем, Сочи может представлять интерес для туристов из Китая и Ирана, которым по большому счету все равно куда ехать, только бы вырваться из индустриального климата своей страны и общественного, соответственно.





Возможно, Сочи привлечет туристов из Турции, но только после того, как для них отменят визы, поскольку сейчас стоимость российской визы (150 долларов) слишком высока для массового потока».

Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», солидарен с коллегой: «Сочи может привлечь иностранных туристов (особенно из азиатского региона), путешествия по России вообще сейчас интересны иностранным туристам за счет низкого курса рубля. При этом нужно быть реалистами и понимать, что огромного въездного потока не будет».

/TOURBUS.RU