Сергей Канаев займется продвижением Шарджи

С 1 февраля Сергей Канаев (на фото) начнет работу в должности директора по маркетингу и продажам управления по развитию торговли и туризма эмирата Шарджа.

Напомним, с начала наступившего года Департамент туризма и коммерческого маркетинга (ДТКМ) Дубая («Дубай Туризм»), которым долгие годы очень успешно руководил Сергей Канаев, закрыл свой российский офис.

Сергей Канаев в интервью нашему порталу рассказал о своей новой должности и планах по продвижению: «После 6-летнего перерыва Шарджа вновь выходит на российский рынок, эмират в России будет представлять компания «Тревел Медиа», а я в рамках компании займу должность директора по маркетингу. Мы будем активно продвигать Шарджу одновременно как ОАЭ, направление, заслуженно имеющее высокий рейтинг и как демократичное направление для семейного отдыха. Сейчас я нахожусь на мероприятии ANTOR MICE, где представляю Шарджу.

Мы отмечаем высокий интерес к этому эмирату и со стороны туроператоров, и со стороны самостоятельных туристов, посещаемость нашего стенда хорошая.

На мой взгляд, время, когда Шарджа выходит на российский рынок, вполне подходящее. Несмотря на то, что рубль укрепил свои позиции, спрос на бюджетные направления растет, а на дорогие снижается. Шарджа является идеальным вариантом для относительно недорогого отдыха».





Наши эксперты отметили, что продвигать Шаржду будет сложнее, чем Дубай, но выразили уверенность в том, что профессионал такого уровня, как Сергей Канаев, обязательно справится с поставленными задачами.

«Сергей Канаев – специалист высочайшего класса, и, конечно, Шарджа выиграет от того, что представлять ее будет именно г-н Канаев, - говорит Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Сейчас из 100% туристов, приезжающих в ОАЭ, лишь порядка 20% приходится на Шарджу, но я уверен, что с приходом г-на Канаева турпоток туда заметно вырастет. Даже если прирост составит 10%, это уже можно будет считать победой».





Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», уверен, что «промотировать эмират Шарджа будет в разы сложнее, нежели Дубай, но Сергей Канаев – профессионал своего дела, знающий специфику ОАЭ, умеющий ладить с местным менеджментом, что немаловажно, поэтому у него должно все получится. Мы, как туроператор №1 по Шардже, также готовы оказать всяческую поддержку г-ну Канаеву».

Г-н Мурадян, напомнил, что «Шарджа сейчас находится в невыигрышном положении с точки зрения пляжного туризма, все-таки эмират развивался как культурная столица. Туристическая среда здесь развивается с отставанием от дубайской на 10 лет, в том числе отельная база безгранично устарела, но ситуацию можно изменить в лучшую сторону».

Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур», также говорит о низком потоке в Шарджу, что, «на мой взгляд, совершенно незаслуженно. У эмирата есть все необходимое для активного развития на российском рынке. Шарджа слабо представлена в России, у многих туристов ОАЭ ассоциируется лишь с Дубаем и Рас-аль-Хаймой. Мы надеемся, что с приходом Сергея Канаева ситуация изменится и турпоток в этот эмират подрастет, как когда-то произошло с Дубаем, у меня нет поводов сомневаться в успехе».

/TOURBUS.RU