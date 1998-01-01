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Ассоциацию отелей создадут в Татарстане/ Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в Канаде/ В 2017 году в России ждут 5 миллионов китайских туристов

Ассоциацию отелей создадут в Татарстане

Региональная ассоциация отельеров появится в Татарстане, первое собрание запланировано на 1 февраля, сообщает в среду пресс-служба центра развития туризма Республики Татарстан.

«Основная цель Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан – это эффективное и стабильное функционирование отельного рынка региона. Она позволит создать открытую площадку для эффективного взаимодействия всех участников туриндустрии, содействовать развитию отрасли гостеприимства, защищать интересы членов ассоциации и продвигать их в России и за рубежом», — говорится в сообщении.

По мнению авторов концепции, появление ассоциации позволит Татарстану легче конкурировать с другими регионами и привлекать туристов в регион, оперативно реагируя на изменения экономической ситуации в стране. На первом собрании, которое пройдет 1 февраля, планируется выбрать президента и вице-президента, а также состав Совета Ассоциации, в задачи которого будет входить разработка и принятие решений.

Татарстан в период новогодних праздников посетили 110 тыс. туристов. Более 90% номерного фонда в гостиницах республики было забронировано в пиковые даты прошедших каникул.

Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в Канаде

В Торонто, столице Канады, с 20 января зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом со ссылкой на официальные органы здравоохранения Торонто сообщает Роспотребнадзор. Общее число пострадавших составило более 200 человек. Большинство больных являются учащимися государственного колледжа Хамбер. У пострадавших наблюдаются тошнота, рвота и диарея.

«В настоящее время специалистами проводится комплекс профилактических мероприятий, в том числе проведение лабораторных исследований биоматериала и проб пищевой продукции, проведение дезинфекционных мероприятий, установление фактора передачи инфекции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно предварительным данным эпидемиологического расследования этиологическим агентом заболевания явился норовирус.

Роспотребнадзор просит российских туристов просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок в Канаду.

В 2017 году в России ждут 5 миллионов китайских туристов

В Ростуризме считают, что 2017 год станет для нашей страны особенно богатым на туристов из Поднебесной за счет упрощения въезда.

Въездной турпоток из Китая в Россию увеличится за счет упрощения визовых процедур — как ожидается, до 5 миллионов человек в год, пишут «Известия». За последние пять лет безвизовый турпоток из Китая в Россию увеличился в шесть раз. А за первые девять месяцев 2016 года в Россию въехало на 40 % больше туристов из Китая, чем за аналогичный период 2015-го.

По мнению властей, на рост популярности поездок в Россию среди китайских туристов в 2017 году повлияет грядущая годовщина Октябрьской социалистической революции 1917 года. «Мы видим здесь огромный потенциал. Только в Коммунистической партии Китая состоит больше 70 миллионов человек, а есть еще десятки миллионов комсомольцев», — рассказал заместитель исполнительного директора ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов.

Еще один повод приехать в Россию — Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в четырех городах, и ЧМ-2018 по футболу в 11 городах. «В Китае проживает 300 млн болельщиков. Это огромная потенциальная аудитория», — отметил глава Ростуризма Олег Сафонов.

/TOURBUS.RU