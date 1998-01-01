Новости У Беларуси появится официальный туристический портал Туроператоры обсуждают инициативу властей Беларуси запустить национальный турпортал, а также комментируют сегодняшнее состояние российского турпотока в соседнюю страну

Национальное агентство по туризму запустило первый официальный туристический портал Беларуси Belarus.travel, - сообщают местные СМИ. Сайт призван помочь спланировать поездку в страну, рассказать о популярных достопримечательностях и интересных нераскрученных местах Беларуси, а также помочь узнать больше о стране не только иностранцам, но и самим беларусам. «Разработка сайта началась в ноябре. Belarus.travel представляет собой большой конструктор, в котором можно формировать любые разделы. Они будут появляться в зависимости от того, что именно на данный момент важно и интересно. Если, к примеру, сейчас зима, то мы сделаем раздел «Зима в Беларуси». Менять такие разделы можно в зависимости от сезона или от того вида туризма, который мы продвигаем конкретно сейчас: активный, гастрономический, религиозный. Мы хотим, чтобы сайт выполнял конкретную задачу в конкретную минуту», – рассказала Анастасия Шаткевич, ведущий специалист информационного отдела Нацагентства по туризму. Туристический сайт о Беларуси доступен на русском языке. Англоязычная версия пока только в планах. «Точная дата запуска пока неизвестна. Возможно, это случится в ближайшие пару месяцев. Как только у нас появится необходимость сделать, к примеру, польскую или немецкую версию – мы сможем сделать и это», – уточнила Анастасия Шаткевич. «Беларусь, как объект турбизнеса поднимался не силами самой страны, а силами туроператоров. Помню, когда в 2007 году я представлял на своем стенде в рамках MITT эту страну, у многих игроков это вызывало улыбку. Но сейчас мы видим, что Беларусь пользуется стабильным спросом у российских туристов, на данный момент порядка 70% туррынка страны держит именно Россия, - рассказал нам Валерий Китель, генеральный директор компании «КРиСТ». – Отрадно, что Беларусь решила запустить официальный туристический портал, тем самым демонстрируя свою заинтересованность в дальнейшем продвижении туристических возможностей своего региона. Стоит признать, что потенциал у Беларуси огромен, это многогранная и интересная страна, с разумным ценами, хорошими экскурсоводами, достаточно высоким уровнем обслуживания».

Говоря о продажах, г-н Китель назвал их "спокойными": «Новый Год мы отработали хуже, чем годом ранее, сейчас продажи активизировались, если на новогодние даты цены были высокими, то теперь они опустились до разумных показателей, есть объекты размещения за 1,1 тыс.». Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», солидарен с коллегой и поддерживает решение Беларуси запустить туристический портал. «Любая страна, представленная на российском рынке, должна иметь инструменты продвижения, все мощные по потоку страны имеют собственные программы продвижения. Здесь вопрос в том, простимулирует ли это поток? За последние три года страна подорожала на 50%, при таком существенном росте рассчитывать на заметный прирост очень сложно. В нашей компании прирост на направлении в этом году составил 3-5%». Людмила Кускова, генеральный директор компании «Мама-тур», также указывает на существенный рост цен в Беларуси, который привел к значительному снижениюпродаж: «Беларусь всегда ассоциировалась у туристов с бюджетностью, но когда цены на пакеты достигли цен Краснодарского края, многие отказались от этого направления. В нашей компании продажи идут очень слабо, активности нет. Не думаю, что запуск туристического портала изменит ситуацию, хотя, конечно, его создание было необходимым». /TOURBUS.RU

Теги: Белоруссия, Минск, Выездной туризм, Туризм в страны СНГ, Туры выходного дня, Лечебный туризм Назад к списку новостей

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