Новости Владимир Путин одобрил идею отдать прибыльные маршруты перевозчикам с российским парком Наши эксперты обсуждают инициативу правительства предоставлять право летать по прибыльным маршрутам тем авиакомпаниям, которые используют российские самолеты

Владимир Путин одобрил идею вице-премьера Дмитрия Рогозина предоставлять право летать по прибыльным маршрутам тем авиакомпаниям, которые используют российские самолеты. Об этом сообщает ТАСС. Президент подчеркнул, что "это хороший бонус для авиакомпаний, закупающих самолеты российского производства", - сообщают СМИ. Вице-премьер Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом предложил предоставлять «необходимые льготы, включая выгодные маршруты, а также специальные льготы экономического характера, в том числе связанные с лизингом авиатехники» компаниям, которые будут закупать российскую авиационную технику. «Думаю, что в начале весны будем готовы вам доложить уже первые результаты», - отметил вице-премьер. Рогозин пояснил, что речь идет о маршрутах на Дальний Восток и в наиболее популярные у российских туристов страны. Как отметил зампред правительства, проблема небольшой доли российской техники наиболее актуальна для дальнемагистральных самолетов. «У нас сегодня рынок практически на 80 процентов - это Airbus и Boeing, - констатировал он. - Хоть у нас и говорят некоторые либералы, что если самолет хороший, то его будут покупать везде, но это не так. Попробуйте, например, продать Airbus на американском рынке или Boeing - в Европе. Всегда существуют гласные и негласные протекционистские меры».

В апреле 2016 года Рогозин назвал позором состояние российского гражданского самолетостроения. «Ну, это позор. В стране с таким количеством временных поясов мы летаем на иностранных бортах, которые ничем не лучше», - заявил Рогозин. Вице-премьер также заявил, что российская промышленность намерена вытеснить с внутреннего рынка дальнемагистральных самолетов иностранные Boeing и Airbus. По мнению нашего авиаэксперта, об этой инициативе «целесообразнее будет говорить после введения в эксплуатацию самолета МС 21 и других модификаций российских самолетов. На данный момент в парке перевозчиков крайне мало российских самолетов, поскольку здесь учитываются топливные показатели, по которым ряд российских самолетов не может конкурировать с западными, и авиакомпаниям коммерчески выгоднее эксплуатировать иностранные борта. Стоит отметить, что факт наличия в парке авиакомпаний самолетов российского производства и сейчас учитывается комиссией при предоставлении квот». Еще один наш авиаэксперт напомнил, что «сейчас для российских самолетов, которые выполняют внутренние рейсы, нет ограничений, перевозчики используют свой парк самостоятельно, формируют сеть внутренних перевозок. Использование российских самолетов, пока несколько невыгодно, но они используются. Так, например, «Аэрофлот» является основным потребителем авиалайнеров модели Sukhoi Superjet, перевозчик использует 10 различных моделей Sukhoi Superjet». «На данный момент эта инициатива просто нереализуема, - заявил авиаэксперт. – Сейчас из российских самолетов активнее всего используется Sukhoi Superjet, но он не идет ни в какое сравнение с иностранными самолетами. Да, возможно, когда на рынок выйдет МС 21, ситуация измениться, но пока говорить об этом рано». «Ну, если есть желание превратить прибыльные маршруты в убыточные, то это отличная инициатива. Во-первых не понятно, как государство будет определять доходность направлений. Что будет с направлениями, которые прибыльны в высокий сезон и убыточны в низкий?

Во-вторых, самолеты отечественного производства применимы только на ограниченном количестве маршрутов. В-третьих, самолеты российского производства уступают по основным характеристикам своим иностранным конкурентам. Главным образом по параметрам экономической эффективности, что ухудшит доходность этих направлений.

В-четвертых, иностранные компании автоматически получат выгоду из-за использования более удобных и экономичных самолетов по этим направлениям», - заключил Кирилл Фаминский, генеральный директор агентства самостоятельных путешествий Pososhok. /TOURBUS.RU

Теги: Авиакомпании, Авиаперевозки, Отечественное авиастроение, Дмитрий Рогозин Назад к списку новостей

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