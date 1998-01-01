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Booking запускает программу финансирования travel-стартапов

Крупнейший в мире сервис бронирования Booking.com запускает программу поддержки и финансирования стартапов в области путешествий и туризма Booking Booster.

Программа создана для поддержки социальных стартапов, главная цель которых не заработать, а содействовать устойчивому развитию туристической отрасли. Это проекты направленные на охрану окружающей среды, сохранение культурного наследия, содействие всестороннему росту в сфере туризма, который поддерживает и развивает местную экономику.

Проекты получат финансовую поддержку в виде грантов на сумму от €100 тысяч до €500 тысяч. И кроме этого – ценный опыт от наставников и коучей в ходе трехнедельного обучения в Амстердаме. Все кандидаты должны свободно владеть английским языком и обязательно иметь возможность присутствовать на обучении в Амстердаме в течение трех недель в июне.

Росавиация разрешила пользоваться в самолетах Galaxy Note 7

Росавиация отменила рекомендацию о запрете перевозки и использовании смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в самолетах.

Этому предшествовало обращение в Росавиацию компании Samsung Electronics, которая проинформировала о мерах, принятых в отношении проблемных смартфонов.

«Samsung прекратила глобальные продажи Galaxy Note 7, а также дальнейшее производство данного устройства и провела программу добровольного обмена на другие модели, - сообщает Росавиация. - В качестве дополнительных мер по обеспечению безопасности компания выпустила очередное принудительное обновление программного обеспечения оставшихся в обращении смартфонов Galaxy Note 7. Данное обновление понизило уровень зарядки аккумулятора до 0%. Таким образом, была принудительно заблокирована возможность зарядки аккумуляторов данной модели и возможность подключения устройства к мобильным сетям, а также беспроводному интернету».





Росавиация обратилась к авиаперевозчикам с просьбой учесть данную информацию «и полагает возможным прекратить дальнейшее информирование пассажиров о запрете использования смартфонов Galaxy Note 7 на борту воздушного судна, включая провоз в багаже».

В сентябре прошлого года Samsung Electronics объявила о глобальном отзыве Galaxy Note 7 из-за дефектов аккумуляторов, которые могли привести к воспламенению устройств и взрыву во время зарядки. Позднее Росавиация рекомендовала выключать и не заряжать смартфоны этой модели в течение всего полета, не перевозить их в багаже, а также не пользоваться ими в аэропортах.

«Трансаэро» попросила Верховный суд пересмотреть дело об отзыве сертификата эксплуатанта

Авиакомпания подала в Верховный суд РФ кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о законности аннулирования ее сертификата эксплуатанта. Исковое заявление зарегистрировано 24 января, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы признал законным приказ Росавиации от 20 октября 2015 года об отзыве у «Трансаэро» сертификата эксплуатанта. Позднее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Позднее «Трансаэро» пыталась обжаловать его в Арбитражном суде Московского округа, но 15 ноября суд отклонил кассацию компании.

На судебных заседаниях представители Росавиации объясняли решение отозвать сертификат «Трансаэро», в частности, тем, что у гендиректора компании на момент проверки отсутствовала требуемая правилами авиационной безопасности аттестация. Кроме того, к концу I полугодия 2015 г. чистый убыток компании составлял 8,6 млрд руб. при задолженности около 61 млрд. Представители «Трансаэро» при этом заявляли об отсутствии у Росавиации доказательств для отзыва сертификата.

В 2015 году авиакомпания «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать свои многомиллиардные долги перед банками и контрагентами. На правительственном совещании было принято решение о начале процедуры банкротства компании, позднее у «Трансаэро» был отозван сертификат эксплуатанта, в связи с чем она прекратила выполнять рейсы.

/TOURBUS.RU