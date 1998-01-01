Как сделать из болельщика туриста

Острой теме подготовки туротрасли к предстоящим мировым футбольным событиям было посвящено вчерашнее заседание Общественного совета по туризму Санкт- Петербурга

Можно ли сделать болельщика туристом? Обсуждению этой темы посвятили встречу участники второго заседания Общественного совета по туризму Петербурга, состоявшегося накануне в Северной столице. Их вывод, впрочем, оказался предсказуемым: «Можно, но при определенных условиях».

Оценивая ситуацию, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев констатировал: крупные спортивные соревнования типа Олимпийских игр или Чемпионата мира по футболу не зря называют «убийцами туризма». «Из всех случаев последнего времени только Барселоне и Германии удалось сделать так, что после проведения таких событий турпоток туда не упал, а вырос, - заметил он.

– Если учесть требования по безопасности, которые предъявляет ФСБ, в Петербурге задача стоит сложная. Однако она все же выполнима, если использовать грядущие футбольные соревнования как отличный повод для продвижения Cеверной столицы и превратить поездку болельщиков в путешествие, о котором приятно вспоминать».

А присутствовавший на встрече известный футболист Александр Кержаков предложил организовать матч «звезд» прямо на Дворцовой площади. «Совершенно понятно, что большая часть из приехавших в Петербург болельщиков не попадет на стадион – там просто не хватит мест, – считает он.

– Поэтому многое будет зависеть от того, насколько удачна будет их «внестадионная» программа. Если она окажется интересна, в том числе и благодаря матчу на Дворцовой, к участию в котором могут быть приглашены уже не играющие «звезды» - болельщики уедут довольными и наверняка захотят вернуться в Питер, чтобы познакомиться с ним ближе».

В свою очередь, генеральный директор компании «Балтик тревел» Людмила Кудрявцева пояснила: турбизнес готов «перековывать» болельщиков в туристов, однако пока такой возможности у него практически нет. «Совершенно ответственно заявляю, что на лето 2017 года в Петербурге практически уже нет возможности забронировать хороший отель для большой группы, – говорит она. – А на 2018 год наши отели еще не готовы дать цены – поэтому и речи о предложении «пакетного» тура не идет».

Кроме того, для спортивного туриста в пакет обязательно должен быть включен билет на матчи. А с этим тоже есть серьезные трудности, поскольку их распространением заняты другие структуры. «На мой взгляд, задача состоит не в том, чтобы Петербург принял максимальное число болельщиков, – считает Людмила Кудрявцева. – Нам надо постараться создать условия для того, чтобы превратить их в туристов, выгодных для города».

Общий вывод таков: несмотря на желание многих участников рынка заработать во время тех немногочисленных футбольных матчей, что состоятся в Петербурге (а их в рамках Кубка конфедераций летом 2017-го будет четыре, а год спустя во время ЧМ-2018 – семь), главной задачей питерского турбизнеса будет продвижение города с надеждой на возвращение гостей впоследствии. «Если нам удастся ее решить, Петербург и в ближайшие два года, и затем без туристов не останется», – уверен Андрей Мушкарев.

/TOURBUS.RU