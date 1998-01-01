Февральские праздники – куда поедут туристы?

Наши эксперты рассказали, как идут продажи туров на первые после январских праздников длинные выходные на фоне определенной стабилизации валютного курса

По оценке туроператоров, спрос на туры в феврале несколько активизировался, чему, безусловно, способствует относительная стабилизация рубля и праздничные дни, которые позволяют россиянам провести за границей 4-5 дней.

Как рассказала АТОР Елена Ермакова, директор департамента Европы туроператора «Русский Экспресс», туристы активно бронируют туры в Чехию с вылетом с 17 по 23 февраля. «У нас есть короткие туры на 4 дня выходных. И мы уже добирали билеты, потому что активность по этим турам была заметна уже в начале декабря. Вся Европа поднялась, мы видим хороший спрос и глубину продаж, которая достигает сентября», - сообщила она.

По словам эксперта, важно и то, что оживает спрос на поездки в период школьных каникул. «На конец марта популярны и туры на детские каникулы, которые последние два года практически не бронировались», - отмечает г-жа Ермакова.

В «TUI Россия» рассказали, что во второй половине февраля популярностью пользуется экскурсионная Италия, в том числе благодаря возможности посетить события Венецианского карнавала, который в этом году пройдет с 11 по 28 февраля. Специальные экскурсионные туры в Италию, с посещением Венеции, с вылетом 18 и 25 февраля пользуются хорошим спросом. Так, на даты с отправлением 18 февраля уже почти нет мест, на 25 февраля места пока еще сохраняются. Стоимость туров стартует от 65 тысяч на двоих.

Как рассказала нам Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS, «продажи на февральские праздники ажиотажными назвать нельзя. Если смотреть статистику продаж, то весь февраль загружен достаточно однородно, без явных всплесков на 14 и 23 февраля. Но при этом и значительных колебаний в стоимости туров на праздничные и непраздничные даты нет. Правда, можно отметить рост продаж коротких 3-4- дневных туров в Прагу и в Сочи на День влюбленных».

Рост интереса к коротким турам отмечают и в компании BSI group. «Самым большим спросом на эти даты пользуются короткие туры в Будапешт и Вену по причине недолгого перелета и очень комфортной стоимости программ. Минимальная стоимость туров среди забронированных на февральские праздничные даты составляет 27 тыс. рублей на человека, включая авиаперелет», - говорит Екатерина Каменева, руководитель отдела Европы туроператора.

Артур Мурадян, генеральный директор туроператора «Спейс Тревел», оценивает продажи февраля как активные. «Мы отмечаем увеличение спроса в 2-3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и связываем это с отложенным новогодним спросом, а также с укреплением рубля.

Впервые за последние три года мы видим оживление продаж, что, вероятно, может привести к дефициту бюджетной перевозки, что, в свою очередь, может снизить темпы роста».

Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», также указывает на активность продаж. «Нас очень радует темп бронирования туров на февральские праздники, он в разы превышает прошлогодний. Многие туристы не смогли полететь отдыхать в период новогодних каникул, поскольку ценник был просто неподъемный, сейчас же цены умеренные, что, конечно, отразилось и на продажах».

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», напротив, говорит о низком уровне продаж туров на период февральских праздников. «Никто всерьез не воспринимает февральские праздники, многие туристы только недавно вернулись из новогодних и рождественских путешествий, а потому сейчас никуда не поедут.

Как правило, непродолжительные февральские выходные россияне проводят внутри страны, а вот на майские праздники оживление будет. Мы уже сейчас отмечаем активность продаж на этот период».

/TOURBUS.RU