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25 января
В России появится новый речной круизный лайнер категории 5*
Компания «ВодоходЪ» и «Объединенная судостроительная корпорация» подписали контракт на постройку четырехпалубного пассажирского круизного теплохода
Судоходная компания «ВодоходЪ» (входит в UCL Holding) и «Объединенная судостроительная корпорация» подписали контракт на постройку четырехпалубного пассажирского круизного теплохода проекта PV300LMPP-110 класса «река-море». Новое судно категории 5* планируется ввести в эксплуатацию уже в навигацию 2020 года.
Финансирование строительства осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие судостроения на 2013–2030 годы» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Партнерами сделки выступили АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) и ЗАО «Гознак-лизинг». Заказчик – ООО «ВодоходЪ».
Главным исполнителем контракта станет судостроительный завод ПАО «Красное Сормово» в г. Нижний Новгород. Завершение строительства и испытаний пассажирского судна намечены на 2019 год, а финишная отделка и передача заказчику — к началу навигации 2020 года. Предоставленный срок финансирования контракта – 20 лет (с учетом срока строительства судна).
Нет сомнения, что данный инвестиционный проект раздвинет горизонты подготовки и предоставления новых туристических продуктов и услуг на внутреннем рынке. Предполагается, что созданный на новой базе высококлассный продукт будет востребован как российскими, так и иностранными туристами. Вместе с тем, и в заявочном, и в инновационном смысле, новый круизный теплоход станет подлинным локомотивом круизного рынка, даст толчок к развитию портовой и туристической инфраструктуры городов по маршруту.
Предполагается, что новый турпродукт будет востребован теми туристами, которые ранее не рассматривали российский речной круиз в качестве возможного вида отдыха в связи с отсутствием в нашей стране теплоходов подходящего уровня: это в первую очередь туристы из Японии, стран Ближнего Востока, Сингапура, Тайваня, стран Латинской Америки и, конечно же, России.
Лайнер планируется эксплуатировать, прежде всего, на маршруте «Москва – Санкт-Петербург», который наиболее востребован иностранными туристами, однако реализация туров будет производиться и на зарубежном, и на внутреннем рынке.
Основные характеристики проекта PV300LMPP-110: длина - 141 м, ширина - 16,82 м, вместимость пассажиров - 342 человека, экипаж и обслуживающий персонал 144 человека. Теплоход спроектирован с учетом самых современных требований комфортности: предусмотрены каюты с «французскими» балконами, площадь стандартной каюты составит 19 кв. м, а каюты люкс - 30 кв. м.
По сути, это будет современная плавучая гостиница с использованием самых последних технологических разработок, с устройством полноценных террас, с обзорным салоном на носу судна. На теплоходе также специально предусмотрены необходимые условия для пребывания людей с ограниченными возможностями.
/TOURBUS.RU
Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:
Среди участников:
Москва:
1. "Инфлот - круизы и путешествия"
14. Cruise Line («Болеро Интур»)
15. Booking Flot
16. "Нордэкс - морские круизы"
17. "Карлсон Туризм"
10. Cruise Line («Болеро Интур»)
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