Новости

В России появится новый речной круизный лайнер категории 5*

Компания «ВодоходЪ» и «Объединенная судостроительная корпорация» подписали контракт на постройку четырехпалубного пассажирского круизного теплохода

Судоходная компания «ВодоходЪ» (входит в UCL Holding) и «Объединенная судостроительная корпорация» подписали контракт на постройку четырехпалубного пассажирского круизного теплохода проекта PV300LMPP-110 класса «река-море». Новое судно категории 5* планируется ввести в эксплуатацию уже в навигацию 2020 года.

Финансирование строительства осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие судостроения на 2013–2030 годы» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Партнерами сделки выступили АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) и ЗАО «Гознак-лизинг». Заказчик – ООО «ВодоходЪ».

Главным исполнителем контракта станет судостроительный завод ПАО «Красное Сормово» в г. Нижний Новгород. Завершение строительства и испытаний пассажирского судна намечены на 2019 год, а финишная отделка и передача заказчику — к началу навигации 2020 года. Предоставленный срок финансирования контракта – 20 лет (с учетом срока строительства судна).

Нет сомнения, что данный инвестиционный проект раздвинет горизонты подготовки и предоставления новых туристических продуктов и услуг на внутреннем рынке. Предполагается, что созданный на новой базе высококлассный продукт будет востребован как российскими, так и иностранными туристами. Вместе с тем, и в заявочном, и в инновационном смысле, новый круизный теплоход станет подлинным локомотивом круизного рынка, даст толчок к развитию портовой и туристической инфраструктуры городов по маршруту.

Предполагается, что новый турпродукт будет востребован теми туристами, которые ранее не рассматривали российский речной круиз в качестве возможного вида отдыха в связи с отсутствием в нашей стране теплоходов подходящего уровня: это в первую очередь туристы из Японии, стран Ближнего Востока, Сингапура, Тайваня, стран Латинской Америки и, конечно же, России.

Лайнер планируется эксплуатировать, прежде всего, на маршруте «Москва – Санкт-Петербург», который наиболее востребован иностранными туристами, однако реализация туров будет производиться и на зарубежном, и на внутреннем рынке.

Основные характеристики проекта PV300LMPP-110: длина - 141 м, ширина - 16,82 м, вместимость пассажиров - 342 человека, экипаж и обслуживающий персонал 144 человека. Теплоход спроектирован с учетом самых современных требований комфортности: предусмотрены каюты с «французскими» балконами, площадь стандартной каюты составит 19 кв. м, а каюты люкс - 30 кв. м.

По сути, это будет современная плавучая гостиница с использованием самых последних технологических разработок, с устройством полноценных террас, с обзорным салоном на носу судна. На теплоходе также специально предусмотрены необходимые условия для пребывания людей с ограниченными возможностями.

/TOURBUS.RU

Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:

4 апреля - Москва

6 апреля – Санкт-Петербург

Организатор – ИД «Турбизнес»

Партнер «Фестиваля круизов – 2017» - компания "Инфлот круизы и путешествия"

Среди участников:

Москва:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. "Мостурфлот"

4. Круизный дом «МК»

5. Клуб путешествия Special

6. "Инфофлот"

7. "Бриз Лайн"

8. "Водоходъ"

9. "Истлэнд"

10. Круизная компания «ГАМА»

11. "ВолгаWolga"

12. "Нептун"

13. "Тартус Тур"

14. Cruise Line («Болеро Интур»)

15. Booking Flot

16. "Нордэкс - морские круизы"

17. "Карлсон Туризм"



Санкт-Петербург:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. Круизный Дом «МК»

4. Клуб путешествия Special

5. "Инфофлот"

6. "Бриз Лайн"

7. "Водоходъ"

8. Круизная компания «ГАМА»

9. "Нептун"

10. Cruise Line («Болеро Интур»)