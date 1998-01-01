Новости Хорватия хочет стать круглогодичным направлением Вчера в столице прошла пресс-конференция туристического офиса страны, посвященная планам на предстоящий год

В ходе конференции «Хорватия. Полная жизни» особое внимание было уделено вопросам развития страны как круглогодичного направления, визовым вопросам, также были подведены итоги прошедшего 2016 года и озвучены планы на текущий год. Открывая мероприятие, Райко Ружичка, директор Национального туристического офиса Хорватии в Москве, заявил, что 2016 год стал лучшим для его страны за последние годы. «Для Хорватии ушедший год стал весьма успешным - впервые с 2012 года число российских туристов показало рост. Страну посетили почти 14,5 млн иностранных туристов, что на 10% выше показателей 2015 года. При этом российский рынок также демонстрирует позитивную динамику. В Хорватии по итогам прошлого года зафиксировано 119 тыс. 703 путешественника из РФ (в 2015 году число гостей из России составило 112 тыс. 962)». Традиционно российские туристы предпочитают морские курорты Хорватии – лидирующую позицию занимает Истрия, где отдохнуло 35 тыс. туристов, на втором месте – Далмация и Сплит (21,8 тыс.), на третьем – Риека (14 тыс.), далее следуют Дубровник и Задар. Райко Ружичка отметил, что 80% российских туристов приезжают в Хорватию именно летом и расценивают страну как исключительно пляжное направление. «В этом году мы продолжим работу по продвижению страны как всесезонного курорта, мы сфокусируемся на шести основных направлениях: оздоровительный и медицинский туризм, MICE, культурный туризм, эногастрономический, велосипедный, активный. Особое внимание мы уделяем яхтенному туризму, за последние годы мы отмечаем рост интереса к этому виду отдыха. В Хорватии находится 62 гавани, более 17,5 тыс. причалов, 1244 острова». Говоря о медицинском и оздоровительном туризме, Райко Ружичка выразил уверенность, что страна может конкурировать с другими европейскими направлениями, специализирующимися на этом сегменте. «Есть у нас все необходимое и для развития MICE (качественный сервис мирового уровня, хорошее соотношение цена-качество, инфраструктура, доступность), потому Хорватия может стать одним из самых привлекательных европейских направлений для проведения мероприятий и инсентив-программ». Также для удержания прошлогоднего успеха Хорватия планирует примерно с апреля запустить в России рекламную кампанию. На данный момент ведется поиск агентства, которое будет ее вести. В планах Национального офиса по туризму проведение B2B - мероприятий. На апрель - октябрь запланирована серия презентаций отдыха в стране в ряде регионов. В частности, 1 февраля представители офиса по туризму посетят Казань, 9 февраля - Новосибирск, 28 февраля - Нижний Новгород, 23 марта - Самару, 4 апреля - Санкт-Петербург, 7 апреля - Екатеринбург. Что касается полетной программы, то прямые рейсы будут осуществляться из Москвы и Санкт-Петербурга в Загреб, Пулу, Сплит, Дубровник. «Аэрофлот» полетит из Шереметьево в Сплит и Загреб – с 01.06 по 01.11 и с 27.03 по 01.11 соответственно, авиакомпания S7 в Пулу с 30.04 по 22.10 и в Дубровник с 04.06 по 01.10. Также перелеты будут осуществлять «Хорватские авиалинии» из Петербурга в Загреб с мая по октябрь 2017 года. Также ожидаются рейсы других перевозчиков и чартеры. О визовых вопросах рассказал Синиша Иванец, консул Хорватии в России. Консул напомнил, что туристам для получения хорватской визы не нужно сдавать биометрию, предоставлять справку с работы или справку о состоянии счета, также по хорватской визе можно посещать Болгарию, Кипр и Румынию, возможен въезд в страну и по шенгенской мультивизе, в том числе и по неоткрытой. «Что касается туроператоров. Старт программы аккредитации российских турфирм объявлен 15 января, и продлится она по 15 марта. Для аккредитации турфирмам потребуется набор документов – запрос на аккредитацию, в котором желательно сообщить, сколько туристов предполагает отправить туроператор, контракт с хорватскими отелями, авиаперевозчиками и страховщиками. Решение об аккредитации принимается за 15 дней», - рассказал Синиша Иванец. Наконец, на пресс-конференции было объявлено о запуске мобильного приложения «Хорватия. Полная жизни», которое призвано познакомить туристов с этой многогранной страной и предоставить полезную информацию. Оно доступно в AppStore и на Google play на русском и английском языках. /TOURBUS.RU

Теги: Хорватия, Турпоток, Оздоровительный туризм, MICE, Активный туризм Назад к списку новостей

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