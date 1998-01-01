Дональд Трамп подогрел интерес российских туристов к США

Туристический поисковик проанализировал свои данные и выявил увеличение спроса на перелёты в США среди русских путешественников в день инаугурации президента США Дональда Трампа, в пятницу 20 января.

Согласно данным, количество поисковых запросов россиян на перелеты в США увеличились на 30% в день инаугурации по сравнению с аналогичной пятницей в 2016 году. Кроме того, эксперты отмечают увеличение поисковых запросов на перелёт в Америку в пятницу 20 января на 18% по сравнению с любой другой пятницей в январе 2017 года. Предположительно планирование поездки в США завоевывает все большую популярность среди российских путешественников, чему дополнительно способствует укрепление курса рубля по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Мы в KAYAK любим анализировать наши данные и выявлять образовавшиеся тенденции, которые мы наблюдаем сейчас в виде возросшего спроса на перелеты среди российских путешественников. Мы заметили, что выборы и инаугурация президента США повлияли на привлекательность Америки как туристического направления», - говорит Вера Першина, региональный директор KAYAK в России и Польше.

Оксана Блида, руководитель американского направления компании UNEX, соглашается с данными поисковика. Эксперт рассказала, что «выборы и сама инаугурация нового президента США вызвала большой интерес со стороны российских туристов, многие из которых активно следили за всем процессом. Опять же отразится ли это на реальных продажах, сказать сложно. Да, текущие продажи идут активно, их объемы превышают прошлогодние показатели, но, маловероятно, что это заслуга Дональда Трампа».

О хорошем спросе говорит и Маргарита Бабаян, руководитель Совета партнерства Visit USA Russia. «США – достаточно популярное направление, но курсовые колебания, конечно, притормозили российский турпоток, но сейчас, со стабилизацией курса рубля, мы вновь наблюдаем оживление».

«США – интересное направление и пользуется стабильным спросом, но назвать его массовым, конечно, нельзя. Не думаю, что инаугурация сильно подогрела интерес туристов», - говорит Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW.

«Увеличение спроса на перелёты в США в день инаугурации президента? Не думаю, - поддержал коллег Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа».- Америка очень интересна нашим туристам, мы получаем достаточно много заявок на туры в эту страну, и ситуация будет только улучшаться. Но причина этого, конечно, не новый президент США, а укрепление курса рубля. К том уже сейчас получить визу в Америку не составляет труда, у России с США на данный момент действует соглашение, в рамках которого выдаются трёхлетние многократные визы. Больше 90% россиян, обращающихся за визами США, получают многократные визы на три года».

/TOURBUS.RU