Российский визовый центр открылся в Дубае

Наши эксперты комментируют, как отразится нововведение на турпотоке из этой страны

Российский визовый центр открылся в Дубае (ОАЭ), сообщает генеральное консульство Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах.

«В Дубае состоялось открытие визового центра России, расположенного по адресу: Умм Хурайр, ТЦ Вафи Молл, второй этаж. Центр обслуживает клиентов с 9 до 17 часов по местному времени с воскресенья по четверг. В церемонии открытия принял участие Генеральный консул России в Дубае Гоча Буачидзе», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, визовый центр, открытый компанией VFS Global, позволит сократить сроки оформления и выдачи визы в Россию.

«Число заявок на визы в Россию от резидентов ОАЭ растёт с каждым годом, в этой связи правительство РФ стремится предоставить всем, кто путешествует в Россию, более быстрый и удобный сервис»,- заявил г-н Гоча Буачидзе на церемонии открытия. Он выразил уверенность в том, что новый центр будет эффективно отвечать визовым запросам.



VFS Global сотрудничает с правительством России с 2009 года. Компания обслуживает 26 российских визовых центров в 13 странах по всему миру. VFS Global была основана в 2001 году.

По словам Артура Мурадяна, генерального директора компании «Спейс Тревел», поток туристов из ОАЭ за последние годы снизился и «одной из причин как раз и является труднодоступность получение российской визы. Мы положительно относимся к открытию визового центра, это позволит разгрузить консульскую службу, и, надеемся, простимулирует поток. Туристов из ОАЭ приезжает немного, но те, кто приезжает, дают хорошую финансовую отдачу. Что касается виз в Россию, то часто их оформляют не жители ОАЭ, а проживающие там граждане Индии и других стран».

«Открытие российского визового центра в Дубае, безусловно, положительная новость, - отметила, в свою очередь, Оксана Степанова, менеджер компании «Мостур».- При этом не думаю, что это кардинально изменит картину, маловероятно, что въездной турпоток из ОАЭ подрастет, по крайней мере, не в ближайшее время».

Тамара Ильина, директор питерской компании «Луна-тур», солидарна с коллегой. «Туристы из ОАЭ – не частые гости в России, как правило, к нам приезжают европейцы и китайские туристы, растет поток из Ирана, но назвать его туристическим в классическом понимании сложно, как правило, туристы из Ирана мало интересуются культурой нашей страны.

Продолжая тему ОАЭ, хочется отметить, что в любом случае, открытие визового центра – позитивный момент и, вероятно, приведет к росту турпотока из этой страны».

Говорит о незначительном въездном потоке в Россию из ОАЭ и Марина Левченко, генеральный директор компании «Тари Тур». «Российский визовый центр – это хорошо, только туристов из ОАЭ в Россию пока приезжает мало, не думаю, что по визовым причинам, просто Россия – не массовое направление для жителей эмиратов.

Как правило, в Россию из ОАЭ приезжают небольшими семьями (по 3-5 человек), едут бизнес – туристы, но о групповом туризме пока не идет даже речи».

/TOURBUS.RU