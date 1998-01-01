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24 января
В Финляндии представили новые круизные продукты
В Хельсинки с успехом прошла крупнейшая в Северной Европе туристская выставка Travel Fair MATKA Nordic
С 19 по 22 января в Хельсинки прошла туристская выставка MATKA 2017, где впервые был представлен стенд объединенной компании MOBY SPL (совместное предприятие российской St.Peter Line и итальянской Moby S.p.A), которая презентовала новинки предстоящего сезона.
Участники и гости выставки проявили высокую заинтересованность к новому круизному продукту. Основные задаваемые вопросы касались: ценовой политики, объемов реновации парома и начала сезона.
На пароме «Принцесса Анастасия» будет создан «островок Италии в Балтийском море». Инвестиции в переоборудование парома оцениваются в 5 млн евро. Масштабные изменения коснутся технического оснащения судна. Помимо этого, будет полностью обновлено меню ресторанов. С легкой руки итальянского шеф-повара Оресте Ромагноло, пассажиры парома будут приятно удивлены, отведав как классические средиземноморские, так и изысканные блюда в авторском прочтении мастера.
В настоящее время паром «Принцесса Анастасия» находится в Европе на реконструкции. В свой первый рейс из Петербурга в Таллин, Стокгольм и Хельсинки паром отправится 2 апреля 2017 г. Клиентам будут предложены пятничные круизы в Хельсинки, круиз по четырем столицам, для иностранцев будет возможность провести одну ночь на пароме во время стоянки в Петербурге.
Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:
Среди участников:
Москва:
1. Инфлот круизы и путешествия
14. Cruise Line («Болеро Интур»)
15. Booking Flot
10. Cruise Line («Болеро Интур»)
/TOURBUS.RU
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