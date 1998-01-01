В Финляндии представили новые круизные продукты

В Хельсинки с успехом прошла крупнейшая в Северной Европе туристская выставка Travel Fair MATKA Nordic

С 19 по 22 января в Хельсинки прошла туристская выставка MATKA 2017, где впервые был представлен стенд объединенной компании MOBY SPL (совместное предприятие российской St.Peter Line и итальянской Moby S.p.A), которая презентовала новинки предстоящего сезона.

Участники и гости выставки проявили высокую заинтересованность к новому круизному продукту. Основные задаваемые вопросы касались: ценовой политики, объемов реновации парома и начала сезона.

На пароме «Принцесса Анастасия» будет создан «островок Италии в Балтийском море». Инвестиции в переоборудование парома оцениваются в 5 млн евро. Масштабные изменения коснутся технического оснащения судна. Помимо этого, будет полностью обновлено меню ресторанов. С легкой руки итальянского шеф-повара Оресте Ромагноло, пассажиры парома будут приятно удивлены, отведав как классические средиземноморские, так и изысканные блюда в авторском прочтении мастера.





В настоящее время паром «Принцесса Анастасия» находится в Европе на реконструкции. В свой первый рейс из Петербурга в Таллин, Стокгольм и Хельсинки паром отправится 2 апреля 2017 г. Клиентам будут предложены пятничные круизы в Хельсинки, круиз по четырем столицам, для иностранцев будет возможность провести одну ночь на пароме во время стоянки в Петербурге.

Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:

4 апреля - Москва

6 апреля – Санкт-Петербург

Организатор – ИД «Турбизнес»

Партнер «Фестиваля круизов – 2017» - компания "Инфлот круизы и путешествия"

Среди участников:

Москва:

1. Инфлот круизы и путешествия

2. Виа Марис

3. Мостурфлот

4. Круизный Дом «МК»

5. Клуб путешествия Special

6. Инфофлот

7. Бриз Лайн

8. Водоходъ

9. Истлэнд

10. Круизная компания «ГАМА»

11. ВолгаWolga

12. Нептун

13. Тартус Тур

14. Cruise Line («Болеро Интур»)

15. Booking Flot



Санкт-Петербург

1. Инфлот круизы и путешествия

2. Виа Марис

3. Круизный Дом «МК»

4. Клуб путешествия Special

5. Инфофлот

6. Бриз Лайн

7. Водоходъ

8. Круизная компания «ГАМА»

9. Нептун

10. Cruise Line («Болеро Интур»)

/TOURBUS.RU