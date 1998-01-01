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Отельеры турецкого Белека наймут частных охранников для усиления безопасности/ Суд повторно обязал авиакомпанию S7 бесплатно перевозить багаж/ Число погибших в отеле, попавшем под лавину в Италии, достигло 12 человек

Отельеры турецкого Белека наймут частных охранников для усиления безопасности

Отельеры курортного Белека в Турции обратятся в частное охранное предприятие, обеспечивавшее безопасность во время проведения G20, сообщает турецкий портал Turizm Gazetesi.

Отели курорта Белек в преддверии летнего сезона усиливают меры безопасности, чтобы обеспечить спокойный отдых туристам. Так, сотрудники охраны отелей теперь будут вооружены.

Кроме того, отельеры приняли решение обратиться в частное охранное предприятие, обеспечивавшее безопасность в 43 отелях во время проведения саммита G20 осенью 2015 года.

В 2016 году на турпоток в Турцию из зарубежных стран серьезно повлияли теракты в Стамбуле и попытка государственного переворота. При этом 2017 год также начался для туротрасли города трагически: не менее 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь с 31 декабря на 1 января.

Суд повторно обязал авиакомпанию S7 бесплатно перевозить багаж

Арбитражный суд Москвы повторно обязал авиакомпанию S7 Airlines предоставить пассажирам с билетами по тарифу «Эконом базовый» право бесплатно перевозить до 10 килограммов багажа, сообщает РИА Новости.

Суд подтвердил законность соответствующего предписания Ространснадзора от 30 сентября 2016 года.

Он отклонил претензии S7, требовавшей признать этот документ недействительным.

В сентябре арбитраж также посчитал законным аналогичное предписание федеральной службы в адрес перевозчика по поводу багажа, датированное 31 марта.

Ространснадзор осенью 2016 года установил, что условия тарифа «Эконом базовый» ухудшают качество обслуживания пассажиров. Согласно этим нормам, путешественники могут бесплатно провозить одно место ручной клади массой до 10 килограммов и габаритами не более 55Ч40Ч20 сантиметров. Остальные вещи они обязаны помещать в багажное отделение за деньги.

Число погибших в отеле, попавшем под лавину в Италии, достигло 12 человек

Спасатели извлекли из-под обломков заваленного лавиной отеля в Италии тела еще четырех человек, число погибших достигло 12, сообщает итальянский телеканал Rai.

За последние несколько часов спасателям удалось вытащить из-под обломков отеля тела четырех человек, всего погибших насчитывается уже 12. Еще 17 человек считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщает телеканал. Ожидается, что во вторник пройдут первые похороны погибших.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

В конце октября — начале ноября 2016 года в центральных районах Италии, в частности Марке и Умбрии, произошло несколько землетрясений. Первое разрушительное землетрясение произошло в августе в Аматриче, унеся жизни почти 300 человек. Оно оказалось самым сильным в стране с 1980 года.

Отель Rigopiano находится в 9 км от небольшого городка Фариндола. До городов Пескара и Л’Акуила - примерно час езды на автомобиле. В отеле было 43 номера.

/TOURBUS.RU