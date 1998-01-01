Этой зимой российские интернет-пользователи ищут туры в Таиланд, Турцию и Индию

Аналитическая служба АТОР опубликовала анализ более чем 4 млн туристических запросов пользователей Яндекса за минувший месяце

В конце 2016 года российские пользователи Яндекса совершили 4,1 млн запросов на туры, что на 54,3% больше, чем годом ранее, - сообщает аналитическая служба АТОР.

Самым популярным направлением декабря был Таиланд. Доля запросов по этой стране составила 14,5%, а по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 46,4%.

При этом заслуживает внимания также тот факт, что количество желающих отправиться в «горящий» тур в декабре 2016 года выросло на 63% по сравнению с 2015 г.

Средняя стоимость путевки из Москвы в Таиланд на неделю на двоих в декабре составляла 140 000 рублей, горящие туры можно было приобрести от 78 000 рублей на двоих. Самыми востребованными курортами страны в декабре среди россиян были Пхукет и Паттайя.

Среди наиболее запрашиваемых туроператоров были отмечены «Пегас Туристик» и «Анекс тур».

В минувшем декабре Турция поднялась на вторую строчку, благодаря увеличению количества запросов. Средняя цена недельных путевок на двоих в декабре составляла 148 000 рублей, а минимальная стоимость семидневного отдыха начиналась от 47 000 рублей на двоих. Наиболее востребованными курортами страны были Алания, Кемер и Анталия. Традиционно особо популярными были запросы на отдых по системе питания «все включено».

Чаще всего пользователи Яндекса искали туры в Турцию от компании «Пегас Туристик».

Индия замыкала тройку самых популярных зарубежных стран для отдыха в поисковой системе Яндекс в декабре 2016 года (количество запросов по сравнению с 2015 г. увеличилось на 44,75%). Наиболее популярным курортом в декабре традиционно был Гоа. При поиске туров на индийские курорты пользователи чаще всего интересовались отдыхом на ближайшие месяцы. Средняя стоимость семидневных туров на двоих составляла 177 000 рублей. А минимальная цена недельного пакета на две персоны начиналась от 62 000 рублей.

Самыми часто запрашиваемыми по направлению туроператорами в декабре были «Библио Глобус» и «Анекс Тур».

Вьетнам занял 4 место, хотя, по оценке операторов, в рейтинге продаж в декабре 2016, страна занимала 2-3 место. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых на Вьетнамских курортах увеличился на 15,8%. В декабре недельные путевки в эту страну можно было приобрести от 70 000 рублей на двоих с вылетом из Москвы. Чаще всего пользователи интересовались информацией о курорте Нячанг.

Самыми популярными туроператорами по Вьетнаму были «Пегас Туристик» и «Анекс Тур».

Появление Египта в рейтинге наиболее запрашиваемых направлений в декабре объясняется активным обсуждением результатов инспекционной поездки в Каир. Ожидалось, что уже в первые месяцы 2017 года появится возможность полететь на отдых в Египет. В декабре курорт Хургаду запрашивали 55,5 тысяч раз, Шарм-Эль-Шейх – 41 тысячу раз.

То, что интерес пользователей Яндекса был чисто теоретическим подтверждается тем фактом, что туры в Египет искали, не уточняя туроператора.

Количество запросов по Финляндии увеличилось на 40,6% по сравнению с прошлым годом. В декабре можно было приобрести горящие туры на семь ночей на двоих в Финляндию от 46 000 р. с вылетом из Москвы. Самым популярным курортом был Хельсинки. Горнолыжники активно интересовались курортом Вуокатти.

Популярность Доминиканской республики в декабре 2016 года увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом - на 91,3%. Такие позитивные тенденции роста интереса к направлению в первую очередь связаны с ростом авиаперевозки на направлении и хорошими ценами. Приобрести горящий недельный пакет в Доминиканскую республику на двоих в декабре можно было от 96 тысяч рублей. Самым популярным курортом был Пунта-Кана.

Самым популярным туроператором по данному направлению в прошедшем месяце был «Анекс тур».

Своеобразный рекорд декабря установила Италия - по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество запросов увеличилось на 70,2%. При этом россияне активнее интересовались экскурсионными турами. Лидерами по запросам были: Рим, Милан, Венеция, Римини, Тоскана, остров Сицилия. В декабре средняя стоимость недельных туров составляла 78 000 р. на двоих.

Самыми запрашиваемым по направлению туроператором в декабре были «Библио Глобус».

Впечатляющая динамика продаж Израиля позволила стране остаться в 10 наиболее запрашиваемых направлений Яндекса. Хотя динамика по сравнению с прошлым годом +3,9%. Средняя цена на недельные туры в Израиль без указания звездности отеля составляла 136 тысяч рублей на двоих. Минимальная стоимость семидневных пакетов на две персоны начиналась от 71 тысячи рублей. Чаще всего россиян запрашивали информацию о Тель-Авиве и Эйлате.

Наиболее популярным туроператором у пользователей по данному направлению был «Библио-Глобус».

В декабре 2016 года пользователи Яндекса на 28,9% чаще искали отдых в Китае, чем в декабре прошлого года. Чаще всего пользователи интересовались информацией о курорте Хайнань. Отметим, что рост интереса к курорту был связан с относительно невысокой ценой туров. В декабре недельные туры в Китай на двоих с перелетом из Москвы без питания можно было приобрести от 100 000 рублей.

Наконец, в декабре 2016 года туры по России запрашивали 44 тысячи раз. Это на 24,5% меньше, чем в прошлом году.

Чаще всего искали туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Великий Устюг и экскурсии по Золотому кольцу.

/TOURBUS.RU