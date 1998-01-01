Новости Новый взнос в «Турпомощь» - неделя до «часа икс» Эксперты комментируют информацию о том, что скорость поступления взносов в персональный и резервный фонды выросла в 15 раз

Ростуризм на своем сайте еще раз еще раз напомнил, что "взносы в фонд персональной ответственности, а также в резервный (ранее – компенсационный) должны быть уплачены до 31 января 2017 года. В противном случае ведомство будет вынуждено исключить туроператора из Единого федерального реестра". По информации ассоциации «Турпомощь», по состоянию на конец минувшей недели более 170 туркомпаний сделали первые взносы в свой фонд персональной ответственности. С одной стороны, это лишь пятая часть от общего числа туроператоров по выезду, входящих в Единый федеральный реестр. Но с другой, таких компаний стало почти в 10 раз больше, чем было по данным на 10 января, когда взнос в персональный фонд оплатили только 17 операторов. Как напоминает Ростуризм, что фонд персональной ответственности туроператора формируется за счет ежегодного взноса туроператора в размере 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год. Компании, которые не осуществляли в предыдущем году деятельность в сфере выездного туризма, но намерены начать или возобновить работу в этой сфере в текущем году, должны до того, как приступят к реализации туров за рубеж, перечислить в фонд персональной ответственности туроператора взнос в размере статысяч рублей.



Между тем, ситуация на рынке в связи со вступлением в силу нового закона о туризме не радует игроков, многие из которых не торопятся платить взносы и ждут поправок в закон, которые бы упростили работу и уменьшили бы финансовое бремя на турфирмы. Так, Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро», заявил нам, что «новый закон для рынка, формулировки которого напрочь лишают смысла туроператорскую деятельность – откровенный приговор, который сделает наш туррынок непрозрачным. Согласно новому закону туроператор должен будет перечислять с каждого проданного турпакета 1% в фонд «Турпомощи» Соответственно,чтобы не платить этот 1%, туроператоры будут использовать серые схемы. Также у операторов появится ряд юридических лиц, через которые будут по отдельности продаваться части турпакета. Одни займутся продажей билетов, другие – наземного обслуживания. А как иначе? Например, для того, чтобы мне продать авиабилет стоимостью 100 тыс. рублей, я вынужден буду "накинуть" на него еще 1%, который потом пойдет «Турпомощи». Но какой турист купит у меня билет дороже той суммы, которая выставлена на сайте перевозчика? Плюс ко всему с этого процента мне придется платить налог и несложно догадаться, что мои расходы уже превысят этот 1%. Более того, сейчас нам придется закрыть свой онлайн-проект, ведь если турист купит на сайте билет и гостиницу, то мы получим готовый турпродукт, с которого также должны будет платить «Турпомощи».

А как, исходя из нового закона, мне работать с агентами, я пока вообще не представляю. В новом законе сказано, что за все "погрешности" агентств несет ответственность туроператор. С какой целью так «размазывать» ответственность? Но где у меня гарантии добросовестности агентств? Мы нуждаемся в разъяснении нового закона, но в том, что он убивает наш бизнес, у меня сомнений нет».

Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд», поддерживает коллегу: «Конечно, нам пришлось заплатить взносы и, да, все больше игроков поступают также. Но все эти действия не приведут к очищению рынку, все произойдет наоборот. Подобными законами бизнес просто заставляют уходить на серые схемы работы, большая часть туроператоров сейчас перейдет якобы на внутренний туризм, чтобы не платить. Зачем вообще нужны эти фонды? Ведь есть очень хороший критерий, по которому можно определить состояние туроператора – демпинг». Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», в свою очередь, рассказал нам, что все «необходимые платы наша компания произвела. Довольны ли мы поправками? Конечно, нет. А кому понравится вносить все новые и новые платежи? Мы заплатили деньги, но увидим ли мы результат? Мы могли бы вложить эти деньги на модернизацию сайта и продвижение компании. С другой стороны, конечно, новый фонд персональной ответственности удобен тем, что может заметить оператору фингаранитию - если конечно, туроператор внесет в него 7% от своего годового оборота». /TOURBUS.RU

Теги: Турпомощь, Закон о туризме, Фингарантии, Фонд персональной ответственности туроператора. Назад к списку новостей

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