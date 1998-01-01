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Испанские визовые центры откроются в регионах/ Более 100 рейсов отменено в аэропортах Лондона из-за тумана/ Около 150 «серых» отелей и хостелов нашли в Москве

Испанские визовые центры откроются в регионах

Компания BLS International Services Ltd откроет визовые центры в российских регионах. Об этом сообщили в генеральном консульстве Испании в Москве. Они откроются ближе к летнему сезону.

О том, в каких городах появятся новые визовые центры Испании, не сообщается.

На сегодняшний день визовый центр Испании открыт только в Москве. По данным генконсульства, в ближайшие месяцы он будет расширен — для того, чтобы ближе к высокому сезону в срок обрабатывать заявления из регионов.

Напомним, с 17 декабря оператором испанского визового центра стала компания BLS International Services Ltd, выигравшая тендер. Ранее услуги оказывал прежний оператор, VFS Global. В их сеть входили 16 визовых центров Испании по всей России, которые прекратили свою работу в конце 2016 года.

Более 100 рейсов отменено в аэропортах Лондона из-за тумана

Более 100 рейсов отменили в аэропортах Лондона в понедельник из-за густого тумана на юге Англии, сообщает туристический портал travelmole.com.

Рейсы были отменены в Хитроу, а также в аэропорту Лондон-Сити. Погода также повлияла на расписание в аэропорту Гатвик, где ряд рейсов могут задерживаться, отмечает издание.

Национальная служба управления воздушным движением Великобритании (NATS) ранее из-за тумана попросила авиакомпании пересмотреть расписание, ограничив количество рейсов, чтобы обеспечить больше времени для посадки самолетов.

Около 150 «серых» отелей и хостелов нашли в Москве

Департамент спорта и туризма Москвы обнаружил 148 «серых» отелей и хостелов, которые не прошли обязательную классификацию, но продолжают принимать гостей. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Больше всего (около сотни) нелегально работающих объектов размещения нашли в Центральном округе Москвы. При этом некоторые «серые» отели приписывали себе до четырех звезд.

Информация об этих нарушениях была передана в МВД, МЧС, Роспотребнадзор и столичную прокуратуру. За оказание нелегальных гостиничных услуг заведениям грозят штрафы. В Департаменте спорта и туризма Москвы заверили, что мониторинг объектов размещения в городе будет вестись постоянно.

В декабре 2016 года столичная мэрия уведомляла, что в 2017 году будет проверять не только «серые» отели, но и заведения, которые завышают количество звезд.

Ранее в том же месяце в городе завершилась классификация гостиниц и хостелов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Различные категории — от «пяти звезд» до «без звезд» - получили 870 отелей.

/TOURBUS.RU