На горнолыжных курортах Сочи введут единый ски-пасс и объединят трассы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд поручений по итогам совещания об использовании спортивных и туристических олимпийских объектов Сочи, в частности, по объединению горнолыжных трасс с использованием единого ски-пасса.

«Газпрому», ООО «Роза Хутор», НАО «Красная Поляна», администрации Краснодарского края, администрации города Сочи до 6 марта 2017 г. «представить в правительство согласованные предложения о механизме и источниках финансирования проекта по объединению горнолыжных трасс курортов «Роза Хутор», «Горки Город», «Горно-туристический центр ПАО «Газпром»», «Альпика-Сервис» с внедрением единого ски-пасса»», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

«Администрации Краснодарского края, Минфину РФ, Минтрансу РФ, ОАО «РЖД» принять меры по увеличению количества пригородных поездов «Ласточка» на 2017 год.

О выполнении доложить в правительство до 1 апреля 2017 года», - говорится в сообщении.

Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров», разделяет решение правительства ввести на горнолыжных курортах Сочи единый ски-пасс. «В нашей компании мы увеличили свои объемы по «Розе Хутор» на 30% за счет увеличения отельной емкости, при этом она была незначительной, и мы не можем таким образом заметно вырасти.

Загрузка в Красной Поляне близится к максимальной, и для того, чтобы увеличивать потоки, использовать номерной фонд Сочи недостаточно, для этого в любом случае нужно увеличивать трассы и объединять ски-пассы».

«Единый ски-пасс – необходимая мера, если мы хотим увеличивать потоки. Горнолыжные курорты Сочи пользуются ажиотажным спросом, который нужно обеспечивать. Курорты уже загружены практически на 100%, и для того, чтобы расти дальше, обязательно нужно принять меры по ски-пассам и расширению зоны катания, - говорит Софья Рисова, генеральный директор компании «Флейм Тревел». – В противном случае туристы начнут переориентироваться на другие направления (уже сейчас мы фиксируем повышенный интерес к Приэльбрусью), а также активно возвращаться на европейские курорты».

«Для того, чтобы предотвратить обратный отток туристов на европейские горнолыжные курорты, жизненно необходимо расширить курорты Красной Поляны, альтернативы которым по «раскрученности» и инфраструктуре на сегодняшний день в России нет. Лишь с помощью расширения горнолыжных возможностей произойдет развитие Сочи как региона круглогодичного отдыха», - заявил, в свою очередь, Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел».

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», поддерживает коллег. «Здесь нужно действовать последовательно. Первый этап – это, конечно, введение единого ски-пасса, это чисто юридический вопрос о распределении доходов между курортами. Единый ски-пасс – это очень удобно, и его введение позволит снизить цены, ведь сейчас туристам приходится покупать 2 ски-пасса, если они хотят покататься на разных курортах.

Затем нужно двигаться в сторону объединения горнолыжных курортов, сначала произойдет объединение курортов «Роза Хутор» и «Горки Город», и только потом к ним присоединится «Газпром», поскольку это технически более затратно.

Пока единого механизма нет, но мы очень надеемся, что ситуация в ближайшее время изменится».





Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», напротив, считает, что введение единого ски-пасса кардинально не изменит картину. «Вероятно, единый ски-пасс будет обходиться лыжникам в разы дороже, чем локальные ски-пассы курортов, а потому и востребован не будет. К тому же курорты Красной Поляны выставляют на высокие даты просто заоблачные цены, и туристы, особенно на фоне укрепления рубля, начинают задумываться о необходимости посещения горнолыжных курортов Сочи. Многие в этом году предпочли им либо Приэльбрусье, либо европейские курорты. Смею предположить, что в следующем году Красная Поляна не досчитается значительного количества туристов».

/TOURBUS.RU