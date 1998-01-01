Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвизовом режиме с ЮАР

По словам президента компании «Килиманджаро» Марины Катковой, чьи слова приводит электронная газета RATA-News, в посольстве ЮАР в Москве ей уже сообщили, что вступление протокола в силу ожидают не менее чем через 30 дней. «Мы ориентируемся на март-апрель. Как объяснили дипломаты, при прохождении контроля пограничники будут ставить в паспорте штамп, никаких денег при въезде в ЮАР взиматься не будет», – уточнила она.

В компании «Килиманджаро» ЮАР по итогам 2016 года стала единственной африканской страной, показавшей спад продаж. На майские праздники группу набрали, а вот на конец года впервые не собралось ни одного группового тура, хотя ежегодно на это время приходилось по нескольку таких выездов. По мнению г-жи Катковой, падение связано с тем, что страна стала очень доступным направлением, большинство туристов бронируют все напрямую. В интернете появилось много информации о ЮАР, народ читает блоги, отзывы и уже не боится ехать самостоятельно. «Мы теперь работаем больше с индивидуалами, как правило, это дорогие поездки, комбинированные с соседними странами», – добавила Марина Каткова. Некоторые постоянные клиенты, съездив несколько раз через оператора, в этом году решили сами забронировать проживание и авиабилеты, что получилось выгоднее. Все чаще оператор помогает туристам с экскурсионной программой и трансфером. Г-жа Каткова напомнила, что до кризиса и ввода только личной подачи документов на визу ЮАР посещали порядка 13 тыс. россиян в год. Потом турпоток сократился, особенно из регионов. Теперь же она не сомневается, что направление ожидает заметный подъем.

Начальник отдела продаж компании Oriental Discovery Наталья Дальбинова рассказала RATA-News, что, как только клиенты узнавали о необходимости самим подавать документы, сразу же делали выбор в пользу других стран. Поэтому за два года направление фактически выпало из предложений компании. «А раньше клиентов присоединяли к группам и отправляли индивидуально. Страна, хоть и недешевая, но с огромным туристическим потенциалом. Думаю, отмена визы сыграет положительную роль, спрос на ЮАР вырастет в целом по рынку», – считает г-жа Дальбинова.

На взгляд директора компании «Ультра Тревел Люкс» Михаила Муравьева, отмена виз с ЮАР – реальный шаг к увеличению турпотока, особенно из российских городов. «Значительный сегмент иногородних туристов был не задействован, а сейчас станет возможным выезжать не только в ЮАР, но и в соседние Намибию, Ботсвану и Зимбабве, это в целом увеличит турпоток в Африку. Ведь большинство перелетов в Намибию и Зимбабве осуществляются через Йоханнесбург, приходится получать транзитную визу ЮАР. Теперь будет гораздо удобнее, ждем отмашки от посольства», – подчеркнул эксперт.

«После того, как в прошлом году ЮАР ужесточила миграционные правила, турпоток в страну значительно просел, - заявил в беседе с нами Вадим Шувалов, гендиректор компании «Мама Африка». - Безусловно, возврат к старому порядку немного простимулирует спрос, особенно из регионов, немного выправится спрос и на MICE-поездки. Ведь очень сложно собрать группу из 40 человек, 30 из которых для оформления визы должны будут ехать в Москву.

Такое решение правительства ЮАР - первый шаг к отмене виз внутри стран БРИКС, и, конечно, это не может не радовать. Решение ужесточить визовые правила было необоснованным и неправильным, потому его нужно менять».





«Конечно, спрос зависит от экономических причин, но визовые решения играют не меньшее значение. Хороший пример - Мексика. В 2008 году, когда страна ужесточила визовые требования, въезд из России сократился до 12 тыс. После того, как были сделаны шаги по облегчению визового режима, российский турпоток в Мексику увеличился во много раз», - говорит наш эксперт.

«Это значительно увеличит поток российских туристов, ведь сейчас направление чувствует себя слабо, - говорит Динара Дадажанова, менеджер по ближневосточному направлению компании «Миракль». - Необходимость приезжать за визой в Москву часто меняет планы туристов, и они либо отказываются ехать в ЮАР, либо летят далее, не используя эту страну в качестве транзитной остановки, что также негативно отражается на направлении».

«Облегчение визового режима облегчит работу как нам, так и туристам. Ведь направление это многогранное и российские туристы испытывают к нему большой интерес», - заключила эксперт.

/TOURBUS.RU