Авиакомпания «Икар» полетит в Тель-Авив из Жуковского

Авиакомпания «Икар» («Пегас Туристик») в феврале откроет рейсы из Жуковского в Тель-Авив. Рейсы уже представлены на онлайн-табло аэропорта, первый рейс планируется выполнить 14 февраля.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-800 (вместимость -189 пассажиров). Время вылета рейсов во вторник и четверг - 8:00 мск, в воскресенье - 8:30 мск.

Напомним, всего «Икар» получила от Росавиации более 20 допусков на регулярные международные рейсы из аэропорта Жуковский. Среди них 15 приходятся на европейские города и еще 8 на Азию. Так, в Европе авиакомпания получила допуски на полеты из Жуковского в Карловы Вары, Зальцбург, Инсбрук, Брюссель, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Берлин и Дюссельдорф, Афины, Ираклион, Салоники, Барселону, Пальма-де-Майорку и Малагу. Из прочих направлений – рейсы из Жуковского в Тбилиси, Урумчи, Гуанчжоу, Сиань, Пекин, Бодрум, Даламан и Стамбул.

При этом есть и отказы. «Икар» не получила допуск на полеты из аэропорта Жуковский в Льеж, а «Нордавиа» не получила допуск на полеты из Жуковского в Тбилиси.

Олег Драгунский, российский консультант-представитель израильской турфирмы Israel2Go, говоря о перспективах новых рейсов «Икар» в Тель-Авив, назвал их хорошими. «У меня нет вопросов к расширению перевозки в Тель-Авив, направление весьма востребовано на российском рынке, и увеличение полетных программ не должно привести к избытку (может быть, за исключением отдельных периодов), при этом появление нового перевозчика должно положительно повлиять на тарифы. Что касается воздушной гавани, то Жуковский может стать достаточно удобным аэропортом с качественными взлетно-посадочными полосами. Когда к аэропорту пустят аэроэкспресс, проблем с доступностью не будет, хотя и сейчас добраться до Жуковского не составляет больших проблем.





Единственное, что может насторожить, это качество самого перевозчика. Есть вероятность того, что пассажиры, привыкшие лететь на «Аэрофлоте» или El Al, не сочтут возможным лететь рейсами «Икара».





«Дополнительная перевозка, возможно, положительно повлияет на ценообразование на этом направлении, - отметила, в свою очередь, Мария Казакова, менеджер направления Израиль компании KMP Group. – Ведь цены на перевозку на высокие даты зачастую «пугают» туристов и они переориентируются на другие направления. При существенном дискаунте сомневаться в загрузке рейсов а/к «Икар» не придется. Спрос на направлении хороший, продажи идут достаточно активно».





Соглашается с коллегами и Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур». Эксперт также указывает на то, что, «если перевозчик предложит адекватные цены, туристам будет все равно, из какого аэропорта лететь, ведь тарифы а/к «Аэрофлот» и El-Al очень высокие и в условиях нынешней экономической ситуации не для всех они являются приемлемыми.

Спрос высокий, активно идут продажи на пасху, майские праздники. Думаю, в этом году мы зафиксируем пусть небольшой, но прирост на этом направлении. Многие туристы, которые не могут улететь в Египет, отправляются в Израиль, хотя стоит признать, что публика у этих стран совершенно разная».

/TOURBUS.RU