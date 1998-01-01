Новости Китайские туристы поедут из Петербурга в Суоми Эксперты оценивают перспективы новых комбинированных маршрутов «Петербург-регион озера Сайма», специально создаваемых для китайского рынка

На состоявшейся на днях в Петербурге презентации финского региона Сайма вновь зашла речь об организации комплексных туров для туристов из Китая, включающих как посещение Петербурга, так и приграничной территории Страны Суоми. В течение ближайших трех лет финский регион намерен увеличить число бывающих в нем гостей из КНР с нескольких сот человек до 400 тыс. Поясняя желание привлечь гостей из Поднебесной, финская сторона честно признается в том, что туристы из Азии должны восполнить «выпавшую» по объективным причинам часть турпотока. По экспертной оценке директора Департамента по развитию туризма мэрии Савонлинны Пеллерво Кокконена, за последние три года регион озера Сайма потерял до полумиллиона туристов, из которых не менее 20% приходится на россиян. И хотя в настоящее время ситуация стала выправляться, пример Хельсинки и Петербурга, в которых гости из Китая быстро растут в количестве, побуждает туристические власти Саймы (а на территории региона находятся такие города как Лаппеенранта, Иматра, Миккели и Савонлинна) также предпринимать шаги по их привлечению. И планы у них амбициозные: в течение ближайших трех лет финский регион намерен увеличить число бывающих в нем гостей из КНР с нескольких сот человек до 400 тыс. Причем сделать это финская сторона намерена в тесном сотрудничестве с Петербургом. «Комплексный турпродукт, в который будет входить как посещение Петербурга, так и нашего региона, было бы очень интересно китайским туристам в силу того, что они могут очень хорошо друг друга дополнять и предоставлять разные возможности для отдыха», - считает руководитель Туристско-информационного бюро мэрии Лаппеенранты Мирка Рахман. При этом идеологи новинки подчеркивают, что для ее появления созданы все условия, поскольку в Петербурге и на Сайме имеется отличная инфраструктура, а обе туристические дестинации тесно связаны друг с другом с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. Что и позволяет, по словам Пеллерво Кокконена, начать продажи комплексных туров «Петербург-регион озера Сайма» по электронным каналам уже летом 2017 года. Вместе с тем эксперты, хорошо знающие вкусы туристов из Поднебесной, сомневаются в востребованности такого продукта. «Основные интересы гостей из КНР – известные (в том числе исторические) достопримечательности, а также возможности для шопинга, - отмечает генеральный директор Intourist Thomas Cook Леонид Мармер. – Природные красоты их привлекают гораздо меньше. В этой связи ими более востребованы Петербург или Хельсинки, между которыми в сезон есть и удобное паромное сообщение».

По данным ассоциации «Мир без границ», 98% китайцев, приезжающих в Россию, обязательно посещают и Москву, и Петербург, в которых активно занимаются шопингом. В Петербурге, например, у Дома ленинградской торговли (ДЛТ), входящего в систему China Friendly, до 17% клиентов составляют гости из Поднебесной. А вот попытки «раскрутить» в России «Красный маршрут», в который, кроме российских столиц, входят Ульяновск и Казань, пока к успеху не приводят, поскольку число проехавших по нему китайцев в 2016 году составило всего несколько тысяч человек в то время, как в Москве и Питере их побывало несколько сот тысяч. При этом появление комплексного турпродукта все же возможно. По мнению Мирки Рахман, сейчас в Китае растет спрос на экологические туры, которые позволяют выехать из «грязных» с этой точки зрения городов КНР в чистые регионы. «В этой связи связка достопримечательностей Петербурга и региона озера Сайма может быть для них вполне привлекательной», – уверена она. /TOURBUS.RU

Теги: Финляндия, Сайма, Китайские туристы, Санкт - Петербург, Въездной туризм Назад к списку новостей

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