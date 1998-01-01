Новости Предложения Минтранса по открытию рейсов в Каир направлены в правительство Эксперты обсуждают перспективы скорого восстановления регулярного авиасообщения между столицами России и Египта

Минтранс РФ направил в правительство предложения по открытию регулярных рейсов в Каир, сообщил в субботу журналистам глава ведомства Максим Соколов, - сообщает «Интерфакс». Он добавил, что открытие рейсов между Москвой и столицей Египта — "вопрос ближайшего, недалекого будущего". Ранее глава Минтранса заявлял, что возобновление авиасообщения с Египтом начнется с открытия регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Предположительным сроком начала полетов он называл январь 2017 года. При этом открытие чартерных рейсов из России в курортные города побережья Красного моря — Шарм-эль-Шейх и Хургаду — состоится позднее, впрочем, это тоже "вопрос недалекого времени", отмечал министр. Открытие авиасообщения с Каиром не означает массовый спрос на туры в Египет, туристы будут ждать пляжных направлений, заявила в то же время пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Туроператоры не формируют пакеты с вылетом через Каир. Это могут быть только индивидуальные туры, не массовые турпакеты. Поэтому открытие Каира не означает массового спроса на туры. Клиенты будут ждать пляжных направлений — Хургаду, Шарм-эль-Шейх", — заявила она. По словам Ирины Тюриной, в случае открытия этих городов для российских авиакомпаний туроператоры развернут туда чартерные программы в течение двух недель. "Спрос будет стопроцентно. Самый частый вопрос, который мы сейчас слышим ото всех — когда откроют Египет? Есть туристы, которые 15 лет подряд туда летают и ждут только его. И цены, думаю, будут нормальные", — считает Ирина Тюрина. Она подчеркнула, что туроператоры будут ждать именно разрешения на чартерные рейсы, т.к. регулярная перевозка есть не во все аэропорты и стоит дороже. "Открытие Каира ничего не даст туристической отрасли, не повлияет заметно на турпоток. Наши туристы не ездили в Каир, 99% поездок – в курортные зоны, до которых от египетской столицы очень далеко. В Каир отправляются только смотреть на пирамиды, но мы помним, что этот город в числе тех, которые МИД РФ не рекомендует к посещению. Эти рекомендации не отменялись", — считает в свою исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. При этом она отметила, что возобновление авиасообщения с Каиром может "возродить надежду на возобновление других маршрутов". По мнению исполнительного директора АТОР, в случае открытия курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады турпоток будет зависеть от того, какие виды перевозки будут доступны туркомпаниям. "Если, как это было с Турцией, сначала откроют только регулярные рейсы, туроператоры будут формировать пакеты на базе регулярной перевозки. А это совсем другая стоимость, значительно выше. А мы помним, что одно из главных преимуществ Египта – доступная цена. Поэтому спрос хоть и оживится, но не будет быстро расти, пока не появятся чартеры", — заявила г-жа Ломидзе. Через Каир не будет идти большой турпоток, но операторы смогут организовать трансферы в курортные зоны, - считает заместитель генерального директора "НТК Интурист" Сергей Толчин. "Это важный сигнал для отрасли и важный шаг к открытию чартерных рейсов в курортные зоны Египта. Через Каир вряд ли будет организован большой турпоток, как могло бы быть через Хургаду или Шарм-эль-Шейх. То есть это будут не "самолетные объемы" несколько раз в день из разных аэропортов. Однако туроператоры смогут оперативно сформировать предложение и отправлять туристов регулярными рейсами через Каир с трансфером до курортных зон", — заявил эксперт.



По его словам, когда для полетов будут открыты курортные зоны, на формирование чартерных программ туроператорам понадобится только несколько недель.

"У многих туркомпаний уже есть договоренности с принимающей стороной в Египте", — отметил он. Ольга Лосева, гендиректор турфирмы «Компания ЮДО», также заявила нам, что «склонна верить обещаниям вскоре открыть Египет, ведь вопросы безопасности улажены и нет причин для затягивания сроков по открытию этого направления. Как только авиасообщение будет возобновлено, поток в эту страну начнет восстанавливаться быстрыми темпами, даже несмотря на то, что сначала это будут регулярные рейсы в Каир, что, естественно, скажется на стоимости тура. Но те туристы, которые хотят поехать на курорты этой страны, готовы воспользоваться и перевозкой до Каира, хотя потом им и придется потом добираться 5-6 часов до основных курортов». /TOURBUS.RU

Теги: Египет, Авиакомпании, Каир, Минтранс, Запрет на полеты Назад к списку новостей

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