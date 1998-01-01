ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Доминикану вырос на 100%

Наши эксперты комментируют причины заметного роста интереса к отдыху на Карибах и делают прогнозы на будущее

По данным Министерства туризма Доминиканской Республики, за период с января по декабрь 2016 года в республику приехали 132, 6 тыс. российских туристов, что в процентном выражении демонстрирует рост на 97,57% по сравнению с 2015 годом. В абсолютных величинах речь идет о 65, 5 тыс. дополнительных посетителях. В декабре турпоток из России в Доминикану составил 23, 2 тыс. человек, или 188,75% роста по сравнению с декабрем 2015 года.

Сектор туризма Доминиканы в 2016 году зафиксировал рекордное количество прибывших в страну нерезидентов – 5 959 347 туристов, что на 359, 6 тыс. человек больше, чем в предыдущем году. В процентном выражении эта цифра представляет собой рост на 6,4%.

В декабре 2016 года общее количество туристов, прибывших в страну воздушным транспортом, составило 606,9 тыс. человек. По сравнению с декабрем 2015 года прирост равен 4%, которые, в основном, прибывали в аэропорт Пунта-Каны, принявший за год 70% всех авиапассажиров.

По данным Ассоциации отелей и туризма Доминиканской Республики, 2016 год можно считать за последнее время одним из самых плодотворных для сектора туризма, вклад которого (прямой и индуцированный)в ВВП страны составил 16%.

В 2016 году туристический сектор принес экономике Доминиканы почти 6,7 млрд. долларов США, что отражает рост данного показателя на 9,5% в сравнении с 2015 годом, и является доказательством невероятного успеха индустрии. Сегодня номерной фонд Доминиканы составляет 75,1 тыс. комнат, и это, не считая 6,5 тыс. номеров, которые находятся на разных этапах строительства и будут введены в эксплуатацию в 2017-2018 гг.

«Доминиканский туризм продолжает расти ускоренными темпами, и это связано с уровнем уверенности отечественных и зарубежных предпринимателей в инвестиционной политике страны и в синергии государственного и частного секторов», - сообщил министр туризма Франсиско Хавьер Гарсия.

Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», согласен со статистическими данными и также указывает на значительный прирост на направлении. «Доминикана в прошлом году пользовалась активным спросом, что объясняется большим объемом летнего переориентированного с других направлений потока, что не свойственно для этого периода и общим подъемом по всем направлениям. Доминикана – достаточно бюджетное направление и массовые туроператоры, предлагая привлекательные цены, генерировали большой трафик.

Что касается текущих продаж, то они идут умеренно, глубина достигает 3-4 недель. Думаю, что по итогам года Доминикана уже не продемонстрирует 100% роста, вероятно, прирост составит порядка 20-30%».





«Доминикана в 2016 году стала одним из наших приоритетных направлений. За летний и зимний сезон мы значительно нарастили объемы, выставили полетную программу не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, открыли принимающий офис в Пунта-Кане, - в свою очередь, в беседе с нашим порталом рассказала Алёна Хитрова, исполняющий обязанности руководителя отдела по связям с общественностью туроператора «Анекс Тур».

Чартерная полетная программа осуществляется рейсами авиакомпании AZUR air, с ежедневной частотой из Москвы, и по 1-2 вылета в неделю из северной столицы.

Доминикана была одним из наиболее популярных направлений на новогодние заезды. Бронирования есть уже на заезды в мае. Среди ключевых факторов роста турпотока в страну – частая полетная программа, отличная гостиничная инфраструктура и общее высокое качество отелей, привычная российским туристам концепция питания «Все включено», хорошие климатические условия, круглогодичность направления».

Рост турпотока в Доминикану объясняется, по словам Лады Попело, директора департамента туризма компании «Карибский клуб», увеличением количеством чартерных рейсов: их сегодня выполняют сразу три крупных игрока – «Пегас Туристик», «Анекс Тур» и «Библио Глобус». «Жесткая конкуренция между консолидаторами рейсов привела к снижению стоимости туров и, соответственно, сделала их более востребованными. Однако бюджетные туристы, которые выбирают чартеры, не приносят ощутимой «пользы» направлению, потому что крайне редко приобретают экскурсии и практически не тратят денег на месте.





Наиболее популярным курортом остается Пунта-Кана - это самый развитый курорт Доминиканы, здесь есть отели на любой вкус и кошелек. Туристам, которые хотят покататься на серфе или виндсерфе, мы предлагаем отправиться на север страны, в Пуэрто-Плату. Тем, кто хочет уединенного и спокойного отдыха, рекомендуем полуостров Самана».

/TOURBUS.RU