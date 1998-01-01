Новости Напугали ли наших туристов новое землетрясение и сход лавин в Италии? Туроператоры рассказали, сказалась ли на востребованности направления новая волна землетрясений в центре Италии и сход лавины в районе Абруццо

18 января в центральной части Италии, в регионах Абруццо, Марке, Лацио были зафиксированы четыре подземных толчка. В Риме прошла эвакуация пассажиров метро. Землетрясение, как полагают, вызвало и сход лавины, которая «накрыла» отель Rigopiano, располагающийся около горы Гран-Сассо-д’Италия в районе Абруццо, в котором находилось около 30 туристов. К настоящему моменту спасатели обнаружили 4 тела, кроме того, стало известно, что 8 туристов живы, с ними поддерживается связь. «Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей. Туроператоров Ростуризм просит оперативно информировать туристов о возможных внештатных ситуациях и необходимости принятия мер предосторожности, а также напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим туристскую деятельность, об обязанности своевременно предоставлять гражданам, планирующим выезд за рубеж, информацию об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия, о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья туриста», - говорится в сообщении на сайте ведомства. Туроператоры сообщили АТОР, что 19 января запросов на аннуляции туров в Италию не поступало. «Партнеры сообщают, что ситуация в Риме штатная. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. Туристы продолжают свой отдых в Италии - просьб о досрочном возвращении в Россию не поступало», - говорит представитель компании «Русский Экспресс». Туристов компании в зоне землетрясения не было. В других компаниях также отметили, что туристы не проявляют беспокойства. «Туристов PAC GROUP в зоне землетрясения в Италии нет. Эпицентр находился в стороне от туристических маршрутов. Все экскурсионные туры по Италии проводятся в обычном режиме без изменений. Обстановка в Риме спокойная», - сообщила руководитель департамента групповых туров по Европе PAC GROUP Юлия Бердникова. В «TUI Россия» отметили, что нет необходимости менять экскурсионные маршруты, которые предлагаются российским туристам в зимний сезон. «Региона Абруццо у нас в ассортименте нет. Есть экскурсионные туры, которые включают Рим и регионы Эмилия-Романья и Лацио. По сообщению наших партнеров из Италии, там все работает в штатном режиме и разрушений нет», - приводит АТОР слова представитель пресс-службы туроператора. Максим Приставко, заместитель генерального директора компании «Джет Тревел», заявил нам, что произошедшее в Италии землетрясение и сход лавины не сказались на желании туристов ехать в эту страну. «Лавина сошла в регионе, куда российские туристы не ездят. Конечно, мы получаем обеспокоенные звонки, туристы интересуются обстановкой в стране, но никто из них не принимает решение аннулировать тур, ведь это не форсмажорная ситуация, а потому отказ от тура приведет к штрафам».

Комментируя спрос на направлении, эксперт назвал его высоким. «Признаться, мы не рассчитывали на такие показатели, продажи сейчас находятся на хорошей отметке, существенно превышающей показатели аналогичного периода прошлого года. Думаю, в целом по сезону мы получим прирост на уровне 25-30%». «Мы постоянно на связи с принимающими компаниями в Италии, пока никакой обеспокоенности со стороны туристов мы не наблюдаем, отказов от туров также не было, - отметила, в свою очередь, Екатерина Каменева, руководитель отдела Европы туроператора BSI group. - Никаких изменений в экскурсионных программах внесено не было. При возникновении внештатных ситуаций все решения будут приниматься на местах.

Италия в числе самых популярных европейских направлений у наших туристов этой зимой. В зимний период пользуются спросом не только экскурсионные туры в Италию, но и туры на горнолыжные и термальные курорты страны, один из наиболее популярных у наших туристов - Абано-Терме». /TOURBUS.RU



Теги: Италия, Абруццо, землетрясение, лавина Назад к списку новостей

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