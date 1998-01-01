Как продается зима в Суоми?

Опрошенные нами эксперты отмечают неплохой спрос на поездки в соседнюю Финляндию, особенно на фоне укрепления курса рубля. При этом они отмечают, что

Туристы сейчас все чаще предпочитают самостоятельное бронирование финских коттеджей и отелей, которые, к тому же сейчас заполнены китайскими туристами.

Так, Алла Осина, менеджер по продукту компании AATravel, оценивает продажи туров в Суоми в этом году как «умеренные».

«Текущие продажи идут на уровне прошлого года, сейчас наблюдается традиционный посленовогодний спад, новогодние каникулы отработали хорошо, но тоже без видимого роста спроса. А вот на февраль и март бронирования идут активно, в основном интересуются отдыхом в коттеджах и горнолыжными программами, туристы отдают предпочтение центральной и южной части Финляндии, а те, кто хотели повидать Санта -Клауса, живущиего в северном Рованиеми уже сделали это в период новогодних каникул», - отмечает эксперт.

В свою очередь, Александр Глазов, продакт-менеджер компании «Викинг Трэвел», рассказал нам, что продажи на финском направлении в его компании идут стабильно, «но говорить о том, что они заметно приросли не приходится, объемы сопоставимы с прошлогодними. Чуть хуже продается Леви, поскольку в этот регион мы предлагаем недельные туры, а они естественно стоят дороже, чем более короткие в Рованиеми, к тому же в гости к Санта-Клаусу по-прежнему хотят попасть многие».

По словам эксперта, «продолжается тенденция к росту состоятельных туристов, предпочитающих индивидуальные экскурсии, более высокий уровень отелей и обслуживания в общем, а вот бюджетная категория туристов сокращается. Если раньше туристов в Финляндию возили чартерные поезда и автобусы, то теперь этого практически нет. Также хочется отметить, что сейчас замечается оживленный спрос на Финляндию со стороны китайского рынка, что не всегда позволяет нам забронировать нужные гостиницы.

Если говорить о глубине бронирования, то она достигает февраля-марта, есть и летние запросы».

Между тем, Алексея Саламатова, директора компании Samico, продажи туров в Финляндию не радуют. По словам эксперта, «Новый год на этот раз продавался чуть хуже, чем в аналогичный период прошлого года, текущие продажи стабильны, но не демонстрируют желаемых результатов.

Сейчас укрепляется рубль и это дает нам надежду на выравнивание и рост продаж, туристы смогут планировать свои поездки и увеличится глубина бронирования. Опять же даже при адекватном курсе рубля, на высокий спрос рассчитывать не приходится, поскольку продолжается рост самостоятельных туристов, которые бронируют отели на сайтах типа Booking, зачастую предлагающих более привлекательные цены, чем наши контрактные.

Если на дальние направления туристам еще нужна помощь туроператора, то с близлежащими странами туристы неплохо справляются самостоятельно».

О доступности Финляндии для самостоятельного бронирования и, как следствие, спада организованного потока, говорит и Людмила Мельник, менеджер по направлению Финляндия компании «Ванд»: «Мы получаем единичные запросы на короткие туры в Финляндию, как правило, в такие поездки туристы отправляются самостоятельно, к тому же онлайн-системы предлагают цены на отели на уровне наших или даже ниже, естественно туристам нет смысла переплачивать туркомпаниям.

В этом году чуть слабее продавался Рованиеми, поскольку финские отельеры выставили высокие цены и итоговая цена на туры в этот регион была выше, чем представления наших туристов.

Здесь все дело в том, что Скандинавия становится все более востребованной на китайском рынке, отели на 60-70% заполнены туристами из этой страны, естественно, что отели не заинтересованы в привлекательных предложениях для российского рынка.

Единственное, где мы видим рост – это комбинированные туры (Финляндия-Швеция-Норвегия), их спланировать сложнее, потому туристы обращаются к нам».

Разделяет мнение коллег и Софья Рисова, генеральный директор компании «Флейм Тревел»: «Запросов на отдых в коттеджах и горнолыжных курортах очень мало, при этом неплохо продаются комбинированные туры с другими скандинавскими странами. Опять же цены на отдых в Финляндии высокие, а доходы населения не увеличиваются, потому многие, услышав, цену пакета, начинают переориентироваться на более бюджетные направления. Прогнозы делать непросто, надеемся, что продажи выровняются, но уверенности в этом, конечно, нет».

О хорошем спросе на непродолжительные поездки в Финляндию говорят и в туркомпаниях Северной столицы.

Так, по словам Екатерины Ивановой, менеджера петербургской компании FinTrip, «Если говорить о спросе, в первую очередь сейчас он имеется на короткие однодневные туры в такие города, как Лаппеенранта и Иматра, а также в Хельсинки. Обычные цели поездки – «откатать» только что полученную «финскую» шенгенскую визу или съездить в Финляндию за товарами. При этом уровень спроса в минувшие новогодние выходные был, конечно, выше чем теперь, однако, в связи с относительно низким курсом евро, на приемлемом уровне он сохраняется и сейчас».

Елена Быховская, руководитель направления Финляндия и Прибалтика в компании «Бон-тур», отмечает: «Новогодние праздники мы отработали очень хорошо – спрос был высоким. Однако сейчас ситуация какая-то неопределенная. Возможно, отчасти это связано с тем, что некоторые финские отели выходят их сетей, становясь самостоятельными. В результате их стоимость повышается (такие письма мы уже получили), а клиент в настоящее время очень чутко относится к любым колебаниям цены.

Стоит отметить, что спросом, в первую очередь, пользуются туры в приграничные районы Финляндии: даже Хельсинки в этом отношении отстает».

Наконец, Николай Четвернин, менеджер компании «Эдельвейс», отмечает: «Если говорить об уровне спроса, по традиции на новогодние выходные он всегда выше, чем на период после праздников. Однако и сейчас многодневные туры в Финляндию, а также по маршруту Финляндия-Швеция, продаются довольно успешно: каждую неделю мы отправляем автобус.

При этом среди туристов есть люди абсолютно разные, и выделить какую-то категорию, среди которых туры в Страну Суоми пользуются более высоким спросом, не представляется возможным».

/TOURBUS.RU