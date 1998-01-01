Пассажиропоток из аэропорта Жуковский оказался в десять раз меньше запланированного

Наши эксперты оценивают перспективы развития пока что минимального пассажиропотока из нового столичного аэропорта

Вместо запланированных к концу 2016 года 500 тыс. пассажиров нового аэропорта, Жуковскому удалось обслужить лишь 53 тыс. человек. А основной причиной низкой загрузки аэропорта, рассчитанного на обслуживание 4 млн пассажиров, стали разногласия с иностранными авиационными властями, - сообщает наш корреспондент.

Дело в том, что многие из них считают «Жуковский» московским аэропортом, тогда как он имеет региональный статус. И, соответственно, может получать право на выполнение дополнительных рейсов по тому или иному международному маршруту. Показательна история с полетами в Душанбе и Худжанд: получив разрешение от Минтранса РФ, «Уральские авиалинии» смогли добиться согласия Минтранса Таджикистана только после того, как Россия пригрозила вообще прекратить с ним воздушное сообщение.

Аналогичные действия предпринимают и авиавласти Казахстана, которые откровенно «тормозят» начало полетной программы из «Жуковского» в свою страну.

Однако дело не только в организационных проблемах. К примеру, казанская авиакомпания «ЮВТ Аэро», в 2016-м ежедневно летавшая из «Жуковского» в столицу Татарстана, прекратила выполнять рейсы по другой причине. Как пояснила пресс-секретарь перевозчика Гузель Рахматуллина, до 31 декабря их осуществление поддерживалось субсидиями, а, поскольку в этом году субсидий не выделено, полеты по маршруту стали для авиакомпании нерентабельны.

Вместе с тем руководство «Жуковского» надеется на прогресс по объемам пассажиропотока в 2017-м. По словам Евгения Солодилина, первого заместителя генерального директора учредителя аэропорта, компании «Рампорт», в ближайшее время из «Жуковского» отправятся первые рейсы в дальнее зарубежье. В числе возможных направлений полетов он называет Тель-Авив, Стамбул, Анталью и Баку. И в смысле допусков ничего не мешает, поскольку еще в 2016 году «Нордавиа» получила разрешение Минтранса РФ на выполнение регулярных рейсов из «Жуковского» в Тель-Авив и Ларнаку, «Уральские авиалинии» - на полеты в Бургас и Анталью, а «Ямал» - на множество рейсов как в дальнее зарубежье, так и в страны СНГ и Грузию.

При этом большие надежды, конечно, возлагают и на возможное осуществление из нового аэропорта чартерных рейсов по популярным у отдыхающих направлениям.

Как считает коммерческий директор компании ICS Travel Group Дмитрий Филатовский, туроператоры начнут организовывать чартерные программы из аэропорта после того, как будет налажена удобная система доставки пассажиров, а также когда появится разветвленная сеть маршрутов из Жуковского по российским регионам. «Это нужно для привлечения транзитных пассажиров, – комментирует он. – А перевозчикам должны быть предложены лучшие (в первую очередь финансовые) условия обслуживания лайнеров».

С ним согласна и руководитель компании Pegas Touristik Анна Подгорная. «Если в «Жуковском» перевозчикам смогут предложить условия, заметно лучшие, чем в аэропортах московского авиаузла, выполнение оттуда ряда чартерных рейсов за рубеж вовсе не исключено, - считает она.

Но при этом подчеркивает, что «обязательно надо совершенствовать и логистику, сделав процесс доставки пассажиров в новый аэропорт максимально удобным».

И похоже, планы на расширение полетной программы из Жуковского начинают сбываться. Во всяком случае, в расписании аэропорта, кроме уже осуществляемых в страны СНГ, значатся рейсы в Тель-Авив: Pegas Fly намерена выполнять их с 9 февраля.

/TOURBUS.RU