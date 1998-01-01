Рост курса рубля может затормозить въездной туризм

Несмотря на то, что за 9 месяцев 2016 г. Росстат зафиксировал падение въездного туризма в Россию на 7%, по итогам года эксперты уверенно говорят о его росте в пределах 6-10%. Вместе с тем они предупреждают: если не предпринимать мер по перераспределению турпотока как за пределы «высокого» сезона, так и по территории страны, преимущество в виде дешевых (из-за курса рубля) туров скоро будет утрачено, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

На днях, отчитываясь перед депутатами местного парламента, руководитель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев констатировал: по сравнению с 2015-м, количество иностранных граждан, прибывших в город на Неве в 2016 году, сократилось почти на 100 тыс. (2.847,2 тыс. человек против 2.943,2 тыс.). «Однако эти цифры не учитывают туристов из-за рубежа, прибывающих в Петербург из Москвы, – отметил он. -Поэтому их реальное количество продолжает расти и, по экспертным оценкам представителей турбизнеса, поток иностранных гостей вырос приблизительно на 10-15%».

Что касается страны в целом, за 9 месяцев 2016 в Россию из дальнего зарубежья с целью туризма осуществлено около 6,6 млн поездок, из которых 45% приходится всего на три страны (Китай, Финляндия, Польша). При этом существенный рост турпотока (т. е. более 10%) среди стран, «поставивших» в РФ свыше 100 тыс. туристов, зафиксирован только у Китая (+15%), Монголии (+49%), Эстонии (+18%) и Южной Кореи (+19%). При этом провальными 9 месяцев 2016-го оказались для въезда со стороны Турции (-85%), а наивысшую динамику показала Куба (+130%).

«В ближайшем будущем основными донорами въездного туризма в Россию будут Китай и Германия, - уверен Александр Курносов, заместитель генерального директора компании «Академсервис». - Если политическое напряжение спадет - к ним добавятся Франция, Италия, Испания и Турция. А из новичков большие перспективы, в силу объема и масштабов, могут быть у индийского рынка».

Солидарен с ним и Дмитрий Горин, генеральный директор компании «Вип-Сервис». «Определяющую роль на въездном рынке в 2017-м наверняка будет играть Китай, –полагает он. - Однако и другие страны Азии могут стать для России «поставщиками» туристов. В их числе можно назвать такие государства как Иран, Южная Корея, Вьетнам, Индия и, возможно, Турция».

При этом эксперты уверены: повышение курса рубля постепенно нивелирует эффект доступности, которым пользовалась Россия для привлечения гостей из-за рубежа.

«Преимущество, связанное с низким курсом рубля, постепенно утрачивается и очевидно, что для увеличения потока гостей надо предпринимать новые шаги. – считает Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.- Если говорить о перспективах 2017-го, на въезде он будет характеризоваться умеренным ростом турпотока из Азии, а рост общего въезда в Россию вряд ли превысит 10%».

Поддерживает эту точку зрения и Елена Лысенкова, генеральный директор Hospitality Income Consulting. «Безусловно, одним из основных привлекательных моментов для зарубежных туристов была довольно низкая стоимость поездок в Россию, - считает она. – Но сейчас ситуация меняется и это может отрицательно сказаться на объемах въездного турпотока».





По оценке специалистов, в 2017-м и следующем году поддержать въездной туризм в Россию могут крупные спортивные события, которые позволят привлечь болельщиков из самых разных стран и тем самым «продвинуть» страну на международном рынке.

Однако насколько выгодно, с учетом специфики таких гостей, это будет для турбизнеса – вопрос открытый.

/ TOURBUS.RU