Новости Снежная лавина накрыла отель Rigopiano 4* в итальянских Апеннинах По информации СМИ, в момент трагедии в отеле могли находиться до тридцати человек

Как сообщает сегодня Ростуризм, «19 января на отель в одном из горных районов Италии сошла лавина. В отеле находились около 30 человек. Российских туристов среди них не было. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей. Туроператоров Ростуризм просит оперативно информировать туристов о возможных нештатных ситуациях и необходимости принятия мер предосторожности. Федеральное агентство по туризму находится на связи с консульским отделом посольства России в Италии и Ситуационно-кризисным центром МИД России». Как сообщили западные СМИ, речь идет об отеле Rigopiano 4* (на фото), который находится в провинции Пескара региона Абруццо, в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия. Отель Rigopiano находится в 9 км от небольшого городка Фариндола. До городов Пескара и Л’Акуила — примерно час езды на автомобиле. Всего в отеле 43 номера. По данным Daily Express, в отеле Rigopiano находилось не менее 20 человек и персонал. Об их судьбе ничего не известно. По информации СМИ, сигнал бедствия подали двое клиентов отеля, которые в момент схода лавины находились в автомобиле возле гостиницы. Они отправили спасателям сообщение через мессенджер WhatsApp, в котором было написано: "Помогите! Мы умираем от холода". На место происшествия спасателям удалось добраться на лыжах в 4 утра по местному времени. Отправивших просьбу о помощи постояльцев удалось спасти. В самом отеле был виден свет, но голосов не было слышно. Сегодня днем тело первого погибшего было извлечено из здания отеля Rigopiano. По последним данным, речь идет о мужчине, которого нашли под завалами в отеле. На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание, отмечает телеканал. Как отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, российские туроператоры не отправляют туристов в Абруццо. "Абруццо — это Апеннины, а не Альпы, куда обычно едут российские горнолыжники. В Абруццо горнолыжные курорты есть, но скорее местного значения. Кроме того, там часто бывают зимы совсем бесснежные. Поэтому маловероятно, что туда едут и самостоятельные туристы из России", — рассказала она. Как напоминает «Интерфакс», вчера утром в центральных регионах Италии (в том числе в Апеннинских горах) произошли пять подземных толчков, которые ощущались в Риме и других городах. В конце октября — начале ноября 2016 года в центральных районах Италии, в частности, Марке и Умбрии, произошло несколько землетрясений. Первое разрушительное землетрясение произошло в августе в Аматриче, унеся жизни почти 300 человек. Оно оказалось самым сильным в стране с 1980 года. /TOURBUS.RU

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