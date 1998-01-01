Новости Музей-усадьба дворян Леонтьевых привлекает туристов зимними бегами борзых В восстановленной в Ярославской области дворянской усадьбе вспомнили старинные русские забавы

В первый день старого Нового года в музее-усадьбе дворян Леонтьевых (Ростовский район Ярославской области, 18 км от г. Петровска, лежащего на федеральной трассе М8 «Холмогоры»), состоялись первые в России зимние бега борзых, в которых участвовали более двух десятков самых титулованных собак породы русская псовая борзая, - сообщает наш корреспондент. Испытания борзых на резвость – старинная русская забава. Кроме демонстрации рабочих качеств борзых по вольному зверю были популярны так называемые «садки» – собак пускали за живым зайцем. С конца прошлого века популярность приобрели бега за искусственной приманкой – механическим зайцем. Скорость борзых собак в беге за механическим зайцем по кинодрому в усадьбе Воронино составляет около 17 метров/секунду. Усадьба Воронино с середины XVII века принадлежит дворянскому роду Леонтьевых. Последний дореволюционный владелец усадьбы, товарищ министра внутренних дел Временного правительства Сергей Михайлович Леонтьев (1879 - 1937), содержал псарни с гончими и борзыми, а в полях этого поместья устраивалась настоящая охота на зайца. Сегодня усадьбой владеет его правнук, московский предприниматель Сергей Александрович Леонтьев, выкупивший её в начале нынешнего века и постепенно превращающий её в популярный объект туристического показа. В качестве музея усадьба функционирует с 2014 года. Усадьба с территорией около 24 га — выдающийся памятник садово-паркового искусства – находится на небольшой возвышенности с четырьмя прудами. Стоящий на холме двухэтажный господский дом XVIII века является композиционным центром всего усадебного комплекса. В нём открыты для посещения краеведческий и археологический музейные залы, а также те, что посвящены истории усадьбы, истории рода Леонтьевых и состоящих с ними в родстве Суворовых. Перед домом располагался утраченный в советское время и ныне восстанавливаемый французский партерный парк. К западу от господского дома находится самая живописная часть усадьбы - английский пейзажный парк с искусственным холмом - «любовидом», на котором построена беседка. В начале XX века С. М. Леонтьев создал здесь необычную композицию, своеобразное "колесо фортуны": крестовая березовая аллея пересекается с такой же крестовой еловой, а они, в свою очередь, окружены кольцевой березовой аллеей диаметром 110 метров. Большая часть деревьев старого парка паспортизирована — среди них немало реликтовых деревьев возрастом более 250 лет. Предполагается воссоздание стоявшей возле господского дома церкви Толгской Божьей Матери (сер. XVIII в.), частично сохранившаяся Троицкая церковь (1796) восстановлена в форме прилегающей к колокольне часовни. При въезде в усадьбу на месте бывших конюшен построены два гостевых дома. Общий фонд — 29 номеров различной категории («эконом», «стандарт», «полулюкс» и «люкс» с эркером) общей вместимостью до 70 человек. В малом гостевом доме - 10 номеров эконом-класса с удобствами на этаже. Музей-усадьба Леонтьевых, принимающая в год до 10 тыс. гостей и активно сотрудничающая с турфирмами Ярославля, Москвы, Костромы и других городов, летом предлагает туристам катание на антуражных лодочках по Оранжерейному пруду, игру в городки и крокет, купание, прогулки по старинным аллеям парка. Зимой - катание на лыжах, коньках, снежные крепости, конные прогулки, а круглогодично - экскурсионные и культурно-развлекательные программы: квесты, мастер-классы по кузнечному делу, балы, музыкальные салоны. Теперь к ним добавились и бега борзых на Кубок усадьбы, которые будут проводиться зимой, весной и осенью. «Я полагаю, что эти бега достойно дополнят календарь туристических событий Ярославской области и добавят туристической привлекательности усадьбе. Ведь помимо чисто познавательного интереса тут присутствует и чисто материальный — на бегах работает небольшой тотализатор, где можно поставить на любую участницу забегов и сразу получить свой выигрыш», - рассказал нашему порталу нынешний владелец усадьбы Сергей Леонтьев. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка