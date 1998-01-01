Новости Феликс Шпильман сменил Сергея Фаге на посту гендиректора онлайн-проекта «Островок» Наши эксперты комментируют изменения в руководстве ведущего отечественного сервиса по бронированию отелей, в который уже инвестировано более $50 млн

Гендиректором крупного российского сервиса по бронированию отелей «Островок» назначен Феликс Шпильман (на фото), бывший вице-президент компании по стратегии, -- cообщил портал VC. Как заявил бывший глава и сооснователь компании Сергей Фаге, «я работаю над «Островком» уже шесть лет. Компания выросла, пережила непростые времена, и движемся к поставленной цели – стать большим и ценным бизнесом. В последнее время я понял, что готов создавать что-то новое, а компанию можно оставить в надежных руках моего партнера и друга Феликса Шпильмана. Несколько месяцев назад мы с ним обсудили ситуацию, и я предложил его кандидатуру на позицию руководителя «Островка» нашим инвесторам и топ-менеджерам. У Феликса есть все необходимые навыки для управления компанией, команда и набор партнёров. Я сам останусь членом совета директоров и самым крупным акционером компании и тоже буду максимально помогать Феликсу в его новой роли». Один из крупнейших акционеров «Островка» Лев Левиев сообщил, что поддержит новый проект Фаге: «Я рад, что компанию возглавит Феликс. Это самый работоспособный человек, которого я встречал, хороший менеджер. Мы поддерживаем его и продолжаем верить в компанию, которая показывает очень хорошие результаты. А Сержу желаем удачи – мы с Феликсом обязательно поддержим его новый проект». Новый гендиректор «Островка» Феликс Шпильман сообщил, что для нового этапа развития несколько партнёров компании вложили в бизнес ещё $4 млн: «Через наш сервис уже бронируют в день отелей на $1 млн. Выручка растет на 150% в год, в начале 2017 года пересечем черту операционной окупаемости. А главная задача на следующий год – закрепить успех и стать большим и стабильным бизнесом». Как сообщает портал VC, г-н Шпильман начал свою деятельность в компании в апреле 2013 года с позиции вице-президента по стратегии – изначально отвечал за стратегию, но с 2014 года стал заниматься в том числе коммерческими и финансовыми вопросами, то есть курировал в компании основную операционную деятельность. Сервис для бронирования отелей «Островок» был основан в 2011 году Сергеем Фаге и Кириллом Махаринским. Последний покинул компанию в мае 2014 года. По данным Crunch base, общая сумма инвестиций в «Островок» превышает $50 млн. Как сообщил Сергей Фаге, сам он за всё время существования компании проинвестировал в неё $2 млн личных средств и по-прежнему остаётся одним из крупнейших акционеров бизнеса. «Все в этом мире меняется, и вполне логично, что создатели успешных проектов ищут новые ниши, новые сферы применения своих способностей. Было бы странно, если бы человек, создавший инновационный продукт, занимался им до конца жизни. А Феликс Шпильман - уверен, достойная замена», - прокомментировал нашему порталу изменения в руководстве компании Илья Отькало, генеральный директор Tourex.me. «Сейчас очень сложные времена для туриндустрии, и очевидно, что г-н Фаге сделал все, что было в его силах для «Островка», и теперь настало время передать управление другим людям. Мне кажется, что опыт нового управляющего поможет «Островку» пережить кризис и вернуть свои позиции», - считает Кирилл Фаминский, генеральный директор агентства самостоятельных путешествий Pososhok. «Сервис бронирования отелей Ostrovok - наш надежный партнер. Уверен, что Феликс Шпильман сможет закрепить успех, которого добилась компания за время управления Сергея Фаге. Как минимум, ожидаю, что уже в первом квартале этого года компания заявит о выходе на самоокупаемость», - заключил Сергей Попиневский, директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel. /TOURBUS.RU

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