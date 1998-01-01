Новости В Иране появятся отели международных сетей и новые авиалайнеры Наши эксперты обсуждают востребованность туров в Иран и основные проблемы развития туризма в эту еще недавно закрытую страну

Испанская группа компаний Melia планирует открыть отели на побережье Каспийского моря Ирана, - сообщает сегодня АТОР. Это станет еще одним шагом в иранской программе по стимулированию инвестиций в развитие отельной и транспортной инфраструктуры. Строить гостиницы в Иране вновь начали несколько лет назад – после почти 10-летнего перерыва. К настоящему моменту о своих планах по строительству гостиниц в Иране объявили такие ведущие гостиничные бренды, как Accor hotels, Melia, Rotana и Jumeirah. Новые отели появятся в Тегеране, Ширазе, Мешхеде и Исфахане. Accor hotels стала первой группой, которая открыла в прошлом году сразу два новых отеля в Тегеране. По данным группы, ее операционные результаты на иранском рынке оцениваются как "удовлетворительные". Испанская Melia откроет в этом году свой первый иранский отель - гостиница Gran Melia Ghoo будет работать на берегу Каспийского моря на севере страны. Потенциал этого морского региона оценивается в 3 млн туристов в год. Большие планы на Иран и у группы Rotana (Абу-Даби) - возводятся сразу четыре отеля на тысячу номеров, которые в ближайшие два года откроются под брендом Rayhaan Hotels & Resorts. Также объявлено о планах обновления авиапарка страны. По оценкам экспертов, в общей сложности Ирану потребуется до 500 новых самолетов в ближайшие годы, чтобы привести свой флот в соответствие с международными стандартами. По мнению наблюдателей, при должном стимулировании туризма Ирану вполне по силам принимать к 2025 году 20 миллионов иностранных туристов. Именно такие цели озвучены властями страны. В настоящее время зарубежный турпоток в Иран составляет 4-5 млн человек в год. «Иран – очень интересная страна, но поток туда активным назвать сложно, ответить на вопрос о том, что его сдерживает, однозначно нельзя, это многогранная тема, - отметил в беседе с нами Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие». – Безусловно, модернизация флота стране необходима. Многие туристы, в основном европейские, опасаются ехать в Иран из-за часто мелькающих в СМИ сообщений о старом авиапарке, туристы попросту боятся летать, опять же, новый парк – это не панацея. Конечно, какую-то часть европейских туристов информация о новых самолетах убедит больше не сомневаться в поездке в эту страну, но не думаю, что этот объем будет внушительным. Что касается российских туристов, то среди них массовых волнений относительно авиапарка нет. Что касается гостиниц. Это животрепещущая тема, они крайне необходимы, если страна хочет увеличить турпоток. Имеющиеся гостиницы очень старые, многие были построены до исламской революции и с тех пор ни разу не обновлялись. Если появятся новые отели, а с ними и новая мощность, то можно рассчитывать и на больший поток туристов, иностранные перевозчики вполне могут поставить дополнительные рейсы, если этот поток сможет принять страна». Александр Никитенко, руководитель направления по Ближнему Востоку и Марокко компании «Квинта-тур», в свою очередь, выразил уверенность в том, что «проблема роста потока в Иран кроется не в отсутствии современного авиапарка, не в отелях, а в высокой стоимости проживания в них, которая при этом чуть ли не на законодательном уровне увеличивается ежегодно на 20-30%. Оттого увеличивается и стоимость тура, минимальный размер которого сейчас находится на уровне $2 тыс. Почему так происходит, мы понять не можем, не могут нам это объяснить и наши иранские партнеры. При этом я не вижу острой проблемы в авиапарке, в Иран летает «Аэрофлот», а внутри страны можно передвигаться и на машине. В наших турах предусмотрен только перелет по маршруту Тегеран – Шираз, по всем остальным маршрутам можно использовать автотранспорт». Александр Козловский, директор компании «Иран Тревел», соглашается с коллегой и также указывает на высокие цены на проживание в отелях: «Например, номер в отеле категории 4*, который два года назад стоил $80 в день, сегодня стоит $120, ночь в отеле 5* обойдется вам минимум в $180. Единственное, что спасает – падение курса иранского риала, сейчас он составляет 40 тыс. риалов за один доллар. Но, несмотря на высокие цены турпакетов, наши туристы активно посещают Иран, и есть все основания полагать, что эта тенденция продолжится». /TOURBUS.RU

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