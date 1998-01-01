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Австрийцам представили все грани российского туризма

Национальный стенд России на венской выставке Ferein Messe Wien стал успешным началом перекрестного Года туризма Россия - Австрия

С 12 по 15 января в Австрии состоялось главное событие страны в сфере путешествий - Международная выставка туризма и отдыха Ferein Messe Wien. Национальная экспозиция России заняла одно из центральных мест в зарубежной части выставки. Гостей и участников стенда приветствовали посол России в Австрии Дмитрий Любинский и заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Россию представили 11 экспонентов. Среди них - авиакомпания S7, калининградский туроператор «Балтма турс», Комитет по туризму Департамента культуры и туризма Новгородской области, Санкт-Петербург, администрация Владимирской области, Управление туризма Министерства культуры Московской области, Музей коломенской пастилы, АНО «Коломенский посад», Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова и Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также Visit Russia Austria.

Участниками стенда была представлена посетителям информация на немецком языке о туристских продуктах России, проектах «Русские усадьбы» и «Серебряное ожерелье», городах-участниках Чемпионата мира по футболу - 2018. Всю информацию о российских экспонентах можно было получить в сборном каталоге, подготовленном офисом Visit Russia Austria. Отдельное внимание публики заслужили ролики регионов и городов России на видеостене стенда.

С целью популяризации русских гастрономических традиций участники стенда предложили посетителям различные угощения в рамках «счастливого часа». Гости смогли попробовать на вкус традиционные блюда разных регионов: калининградские шпроты с черным хлебом, казацкое сало, коломенскую пастилу, медовые пряники и анковские пироги по рецепту Софьи Андреевны Толстой, медовуху и крепкие русские напитки.

Отдельно в зоне кулинарных классов выставки прошло знакомство с особенностями приготовления каши по рецепту 10-го века, который сохранен до нынешних дней в Суздале.

В связи с открытием перекрестного Года туризма Россия – Австрия особенно насыщенным на деловые мероприятия, посвящённые России, стал первый день Ferien Messe. Для журналистов была организована пресс-конференция с участием заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой, посла Российской Федерации в Австрийской Республике Дмитрия Любинского и генерального секретаря Всемирной туристкой организации при ООН Талеба Рифаи. От страны-партнера выступили заместитель министра образования, исследований и экономики Австрии Элизабет Удольф-Штробль и вице-президент Палаты экономики Австрии Марта Шульц.

Также в первый день работы выставки состоялась презентация национального туристского продукта Российской Федерации, подготовленная офисом по туризму Visit Russia Austria. Австрийским специалистам среди 11 докладов были представлены Калининград - город, принимающий ЧМ по футболу – 2018, усадебные комплексы и туристский потенциал Тульской области.

Председатель Комитета по туризму Департамента культуры и туризма Новгородской области Евгений Иванович Родионов выступил с презентацией «Серебряное ожерелье России»: новый формат отдыха на Северо-Западе России».

Генеральный директор АНО «Коломенский посад», рассказала в своём докладе о важности туристического бренда в привлечении инвестиций на примере Музея исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила».

Сергей Хомяков, генеральной директор Tez Tour в Австрии, и Грегор Каданкa, генеральный директор Mondial GmbH, с австрийской стороны поделились информацией об особенностях работы с австрийским выездным рынком.

Деловая программа дня продолжилась в Палате экономики Австрии в виде B2B-встреч на Российско-Австрийском форуме и завершилась торжественным открытием Года перекрёстного туризма Россия - Австрия во дворце Хофбург.

/TOURBUS.RU